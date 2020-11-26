İndirimden 9 gün sonra fahiş zam

Geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 37 kuruş zam yapıldı. Benzine 9 gün önce 32 kuruşluk indirim gelmişti. Bu gelen zam yapılan indirimi sıfırlayıp 5 kuruşluk artırım yapmış oldu.

İndirimden 9 gün sonra fahiş zam

Haber:Erdal Tanrıverdi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, dün geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 37 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,66 liradan 7,03 liraya, Ankara’da 6,75 liradan 7,12 liraya, İzmir’de ise 6,79 liradan 7,16 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 23:46
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