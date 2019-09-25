İneğe çarptım dedi

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Alınan bilgiye göre, ilimiz Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesi istikametine giden Hasan Cirit yönetimindeki 59 TR 564 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Bolu-Karabük il sınırı mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.Kazada, otomobilde bulunan Döndü, Aynur, Songül, Kamil, Nisanur, Yunus Emre ve Melisa Cirit ile Dilek Gökçe yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün ineğe çarptığını söylemesi üzerine Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde ineği aradı.

Olay yeri ve çevresinde ineği bulamayan ekipler, yakındaki bir çobanın bilgisine başvurdu.

Yaralılar olay mahalline sevk edilen ambulanslarla Gerede ve Eskipazar ilçe hastanelerine sevk edildi. Sürücünün çarptığını iddia ettiği inek bulunamayınca kaza kayıtlara aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile gerçekleştiği şeklinde geçti.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2019, 11:03