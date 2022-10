İnegöl açtı ağzını yumdu gözünü -1

Haber: Süleyman Kurt

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ardından başkanlık koltuğunu Necdet Türker’e bırakan, 2 dönem Mudurnu Belediye Başkanlığı yapmış Mehmet İnegöl, son günlerde belediyeciliği, turizmi ve kültür varlıklarını kaderine bırakan Mudurnu Belediyesi yönetimini çarpıcı sözlerle eleştirdi.

BELEDİYE MALLARI SATILIYOR

Başkanlık koltuğunu 2009’da AK Parti’den 1 milyon 474 bin lira borçla devraldıktan sonra, 10 sene boyunca uluslararası festival yapmanın yanı sıra, belediyeye 300 dönüme yakın arazi, işyerleri ve evler aldığını belirten Eski Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, “Ne yazık ki şu an hiçbir şey üretilmiyor. Mudurnu’ya kalıcı bir şey yapılmıyor” ifadelerini kullandı. Üretimin tamamen durduğunu ifade eden İnegöl, kendi döneminde Belediyeye kazandırılan 1.Etap Toki’den 2 konutun, 3. Etap Toki’den 5 konutun ve Yarışkaşı mevkisinde bulunan 900 metrekare arazinin satıldığını, şu an yapılmaya çalışılan yatırımların da bu satışlar sonrası elde edilen gelirle yürütüldüğünü ifade etti.

Hiçbir gerekçe ve zorunluluğa sahip olmadan, Mudurnu Belediyesi’ne her ay düzenli gelir getirecek varlıkların satılmasını eleştiren Mehmet İnegöl, “Hiçbir şey üretilmeden satılan varlıklar insanın kahrına gidiyor. Devlette devamlılık ilkesi olması lazım. Bu durumun bir an önce önlenmesi lazım. Bu konutlar belediyeye her ay belirli para geliri sağlayacaktı. Bununla birlikte belki fazladan çöp bidonu koyulacak, vatandaşlara hizmet sağlayacak, yaşam standartlarını yükseltecekti. 25 sene belediyeciliğim var, işin çekirdeğinden geldik. 35 yıllık belediyeciliğimiz var. Ben yaptım, oldu ile olmuyor bu işler. Mudurnu’nun geleceği ile ilgili ciddi adımlar atılması gerekir” dedi.

AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİ

Bolu’nun en fazla kültür varlığına sahip ilçesi olan Mudurnu’nun içler acısı halini anlatan İnegöl, “Mudurnu’da sokakları caddeleri görüyorsunuz, bomboş. Turizmle ilgili hiçbir şey yapılmıyor” dedi.

Şu anda konak işletmeciliği ile uğraştığını söyleyen Mehmet İnegöl, “Bu gidişle kışın birçok işletme kapatılır. Mudurnu’ya gelen bir insanların konaklamada, yer bulmada zorluk çekeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Mudurnu’daki müzelerin kendi döneminde açıldığını ifade eden Mehmet İnegöl, “Açtığımız Arkeolojik eserler müzesinde şu anda koyunlar otluyor. Kendi dönemimizde hiç kapanmayan hamam, 3 yıldır kapalı. Kanuni Sultan Süleyman Camisi, bizim müracaatım ve mücadelemizle onarılmaya başlanmıştı, orada da 3 yıldan fazla süredir hiçbir şey yapılmıyor. Ecdadımız zamanında yapmış ama biz bunları yaşatamıyoruz. Bu kültür varlıklarını kaybetmeden bu işleri götürmemiz lazım. Bununla ilgili sivil toplum örgütleri ve siyasi parti başkanları ahbap çavuş ilişkisi bırakıp, Mudurnu’nun kültür varlıklarına sahip çıkması lazım” diye belirtti.

Mudurnu Eski Belediye Başkanı Mehmet İnegöl’ün açıklamalarının ikinci kısmını 6 Eylül Perşembe günü yayınlayacağız.