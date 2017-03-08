HABER: Esra Öztürk

Kadınlarımızın toplumsal yaşamımızın onurlu bireyleri olarak hayatın her alanında kendilerini göstermeleri her şeyden önce günümüzde yaşanılan olumsuzlukları hızla silecektir. Şiddetin, argonun, töre cinayetlerinin ve istismarların olmadığı ve bu ilkel yaklaşımlara maruz kalınmadığı mutlu bir Türkiye hepimizin arzusudur.

Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, hemcinslerinden daha önce toplumsal hayatta yer bulan ve siyasi haklarını birçok Avrupa ülkesinden önce alan kadınlarımızla, hayatın her alanında eşit haklara sahip olarak yan yana yürümeliyiz.

Hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda ilgi ve sıcaklıklarını esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum.