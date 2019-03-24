İnegöl’den çok anlamlı ziyaret

Haber: BMA

Her yıl 18 – 24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası kapsamında, CHP Mudurnu mevcut Belediye Başkanı ve belediye başkan adayı Mehmet İnegöl ile Mudurnu Çocuk Belediyesi, İzzet Baysal Huzurevinde hayatlarını sürdüren yaşlıları i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette yeniden Başkan adayı olan Mehmet İnegöl ve Çocuk Belediyesi üyeleri, yaşlılara aldıkları hediyeleri takdim etti. İnegöl, yaşlılar haftası kapsamında huzurevi sakinlerine tek tek çiçek takdim ederek bu özel günlerini kutladılar. İnegöl, huzurevindeki tüm yaşlıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi edindi.

Huzurevi ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Mudurnu Belediye Başkan adayı Mehmet İnegöl her daim yaşlıların yanında olduklarını belirterek “Bizde yaşlılar haftası kapsamında Mudurnu Belediye Başkanlığı olaraktan ve Mudurnu Belediyesi çocuk ekibi olaraktan Çakmaklar Mahallesindeki İzzet Baysal Huzurevinde büyüklerimizi ziyarete geldik. Onlara hediyelerimizi getirdik hem de çocuklarımızın annelerinin yaptıkları pastaları ve börekleri ikram ettik. Burada bizi güzel yüzü ile karşılayan Huzurevi müdürümüz İbrahim Durak beye, tüm çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çocuk Belediyesinin faaliyetleri konusunda bunlar olması gerekenler. Çoğu geleceğin teminatı olan çocuklarımızı, geleceğin yöneticilerini şuanda hazırlıyoruz. Yaşlılarımıza, büyüklerimize saygı, sevgi ve hürmet konusunda şimdiden bunların gelişmesi ile ilgili çocuk belediyesini aktif halde tutmaya çalışıyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2019, 14:19