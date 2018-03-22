Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, Mudurnu İlçe Başkanı ve İlçe Yönetimi ile birlikte Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl'ü makamında ziyaret ettiler. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette CHP Bolu Teşkilatı, geçtiğimiz haftalarda "Cittaslow" ünvanı alarak ilimizin gururu olan Mudurnu için Belediye Başkanı İnegöl’ü tebrik ederek, çalışmalarında kolaylıklar dilediler. CHP heyeti daha sonra Mudurnu Belediye Başkanlığı ve Arasta Esnafı tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen lokma ikramına katıldılar. Mudurnu'nun Ahilik öğretilerinden biri olan organizasyona İlçe Kaymakamı Efecan Şahin, Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, daire amirleri, CHP Bolu İl ve Mudurnu İlçe Yönetimlerinin yanı sıra birçok vatandaş da katıldı.

