Haber: Semih BAYKAL

Olay, saat 20.00 sıralarında ilimiz Mengen – Yeniçağa Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mengen yolunda seyreden Şahin Dedeoğlu yönetimindeki 14 KP 665 plakalı otomobil, geç fark ettiği yola çıkan ineğe çarptı. Bu sırada arkadan gelen Aydın Kasapoğlu yönetimindeki 67 DC 211 plakalı araçta kaza sonrası yola savrulan ineğe çarparak takla attı. Kaza sonucu sürücü Aydın Kasapoğlu, eşi Mürvet Kasapoğlu ile diğer araç sürücü Şahin Dedeoğlu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sahibine ulaşılamayan inek ise telef oldu.