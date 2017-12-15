Haber: Semih BAYKAL

İlimiz TEM Otoyolu İstanbul’dan Ankara istikametinde ilerleyen Hasan Demir, yönetimindeki büyük baş hayvan yüklü 78 BP 436 plakalı kamyonet ile aynı istikamette giden Celil Yangöz yönetimindeki 14 NC 111 plakalı TIR tünel girişinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile TIR yoldan şarampole çıkarken kamyonette bulunan ineklerin bacakları kırıldı. Olay yerine giden Bolu Belediye İtfaiye ekipleri hemen Veteriner işlerine haber verdi. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri bacakları kırılan inekleri tedavi altına alırken kazada yaralanan olmadı.