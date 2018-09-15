Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu Ceza İnfaz Koruma Müdürlüğü’ne alınacak 58 infaz koruma memuru personeli ilanına 465 kişi başvurdu. Boy ve kilo ölçümünde başarılı olan adaylar, Bolu Adliyesi’nde Adalet Komisyon Başkanı Seyfi Han, Üye Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ve Üye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Taner Gülşen’den oluşan sınav komisyonu karşısında sözlü mülakata girdi. Mülakatta adaylara mesleki, genel kültür ve Atatürk hakkında sorulara cevap verilmesi istendi. Adayların ve beraberindeki yakınlarının heyecanlı olduğu gözlenirken, mülakatta sorulara doğru cevap veren adayların çıkışta birbirlerini tebrik etti.

Kazanan adaylar sonuçları, önümüzdeki günlerde Bolu Adliyesi resmi internet sitesinden duyurulacak. Dereceye giren 58 personel infaz korumu memuru olarak iş başı yapacak.