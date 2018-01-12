Haber: Esra Öztürk

Sakarya İlkokulu’nda öğrencilere İngilizce konuşma alışkanlığı kazandırmak ve İngilizce kelime hafızalarını artırmak için “İngilizce Sokağı(English Street)” açıldı. Açılışa Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk, Milli Eğitim Şube Müdürü Recai Yörük, okul müdürleri ve öğrenci aileleri katıldı. Okul Müdürü Hasan Allar, “Her etkinliğin bir hikayesi var” diyerek başladığı konuşmasında, “İngilizceyi biz çok iyi öğretebiliyoruz. Lakin konuşma noktasında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Öğrencilerimizi İngilizce konuşmaya teşvik edebilmek için çalışmalar yürüttük. İngilizce derslerinin sevilmesini sağlamak ve öğrencilerimizin kelime hazinelerini artırmak için okul koridorlarımızdan birini ‘İngilizce Sokağı’ yapmaya karar verdik. Bu sokağı hazırlarken müfredat programımıza uygun davrandık. Bu çalışmada bizlerle beraber olduğunu hissettiren herkese teşekkür ederim” sözleriyle İngilizce Sokağı’nın hikayesini anlattı.

Programın sunuculuğunu üstlenen okul öğrencileri, bir Türkçe bir İngilizce cümlelerle arkadaşlarını sahneye davet ettiler. İngilizce Öğretmeni Gülay Ertem yönetiminde hazırlanan öğrencilerin, “Masal Kahramanlarımız Okulda” adlı tiyatro oyunu davetliler tarafından beğeniyle izlendi. 2-C ve 2-E sınıfı öğrencilerinin coşkulu dans gösterisi alkışlar eşliğinde izlendi. Öğrencilerin sergilediği tiyatro oyunu ve dans gösterisinin akabinde İngilizce Sokağı’nın açılışı yapıldı. Sokağı gezen davetliler, öğrenciler tarafından karşılandı ve öğrenciler, belirli temalarla süslenen İngilizce Sokağı duvarlarının sunumunu yaptılar.