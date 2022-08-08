İngiltere’den geldi arı sokması sonucunda öldü!

İngiltere'den memleketi Düzce'yeyaz tatiline gelen Basri Alagöz, arıların sokması sonucu hastaneye kaldırıldı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Hastanesi’ne sevk edilen Alagöz, hayatını kaybetti.

İngiltere’den geldi arı sokması sonucunda öldü!


Haber: Uğur Balaban

Olay dün Akçakoca ilçesi Karatavuk köyünde meydana geldi. İngiltere'de çalışan ve yaz tatili için memleketine gelen Basri Alagöz (53), evinin bahçesinde zaman geçirirken arıların saldırısına uğradı. Haber verilmesi üzerine Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alagöz, buradan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Basri Alagöz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alagöz'ün cenazesi bugün Karatavuk köyü mezarlığında toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022, 11:11
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