​​​​​​​İnkarı fayda etmedi

Haber: C. Kutay AYKAN

Yaklaşık bir yıl önce kendisine polis süsü vererek önce Cemalettin Gürkan’ın paralarını, hemen ardından evde bulunan eşi Fikriye Gürkan’ında altınlarını ayrı ayrı dolandıran sanık Orhan Taşkın’ın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde davası sonuçlandı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan sanık Taşkın, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek gerçek suçluların dışarıda olduğunu ve beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, yaklaşık 100 bin lirasını dolandırıcıya kaptıran yaşlı çiftin ayrı ayrı dolandırıldığına, kamera kayıtlarından sanığın Bolu’da olduğunun tespitinden dolayı dolandırıcılık olayını Orhan Taşkın’ın gerçekleştirdiğine kanaat getirerek toplamda 6 yıl 8 ay hapis cezasına ayrıca 150 bin lirada adli para cezasına çarptırdı. Duruşma sonrası mağdur Cemalettin Gürkan, “Gitti paralar” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.