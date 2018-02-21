Haber: Gönül Olutürk

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maça rakibiyle başa baş oynayarak başlayan temsilcimiz son bölümde basit hatalar yaptığı ilk seti 25-22 kaybedince 1-0 geriye düştü. İlk setten sonra iyi bir oyun sergileyemeyen temsilcimiz 2.seti 25-16, 3.seti de 25-13 kaybederek maçtan 3-0 yenik ayrıldı. Temsilcimiz 21.haftada Başkent Beşiktaşlılar takımına konuk olacak.

Salon: 17 Temmuz

Hakemler: İsa Okumuş, Serol Acar

İnkılap İÖO: Miray, Şeza, Sıla, Ö.Duygu, Beyza, Burcu, H.Büşra (K), Kübra, Ayşegül, Dilara, Busenur (L)

Antrenörler: Tayfun Urluoğlu, Remziye Sarıhan

AFİDER: Sera, Merve, Büşra, Asena, Gökçen, Sena Özay, İpek, Tuğçe, Cansu, Aybüke, Sena Topal, Nilsu, Kübra (L), Elif (L)

Antrenör: Nahit Cantürk, N.AlperGençer

Setler: 22-25, 16-25, 13-25