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21 Şubat 2018 Çarşamba
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    • İnkılap’a AFİDER engeli

    İlimizi Voleybol Bayanlar 2.Lig 4.Grupta temsil eden İnkılap İlköğretim Okulu 20.haftada ağırladığı Ankara Fenerbahçe İş Adamları Derneği ( AFİDER) takımına 3-0 mağlup oldu.

    21 Şubat 2018 Çarşamba 10:57
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    İnkılap’a AFİDER engeli
    Haber: Gönül Olutürk

    17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maça rakibiyle başa baş oynayarak başlayan temsilcimiz son bölümde basit hatalar yaptığı ilk seti 25-22 kaybedince 1-0 geriye düştü. İlk setten sonra iyi bir oyun sergileyemeyen temsilcimiz 2.seti 25-16, 3.seti de 25-13 kaybederek maçtan 3-0 yenik ayrıldı. Temsilcimiz 21.haftada Başkent Beşiktaşlılar takımına konuk olacak.

    Salon: 17 Temmuz

    Hakemler: İsa Okumuş, Serol Acar

    İnkılap İÖO: Miray, Şeza, Sıla, Ö.Duygu, Beyza, Burcu, H.Büşra (K), Kübra, Ayşegül, Dilara, Busenur (L)

    Antrenörler: Tayfun Urluoğlu, Remziye Sarıhan

    AFİDER: Sera, Merve, Büşra, Asena, Gökçen, Sena Özay, İpek, Tuğçe, Cansu, Aybüke, Sena Topal, Nilsu, Kübra (L), Elif (L)

    Antrenör: Nahit Cantürk, N.AlperGençer

    Setler: 22-25, 16-25, 13-25

    Anahtar Kelimeler: İlimizi, Voleybol, Bayanlar, 2.Lig, 4.Grupta

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