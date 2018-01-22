Haber: Semih Baykal

İnkılap İÖO, TVF Bayanlar 2. Ligin 14.haftasında Eryaman Gençlik’e konuk oldu. Ankara Beştepe Spor Salonu’nda oynanan 14.hafta mücadelesine temsilcimiz çok iyi başladı. İlk seti rahat bir şekilde 25-11 alan kızlarımız maçta 1-0 öne geçti. Temsilcimiz 2.sette de fazla zorlanmadı. Seti 25-16 alan İnkılap İlköğretim Okulu maçta durumu 2-0’a getirdi. Toparlanan Eryaman Gençlik karşısında 3.sette zorlanan ekibimiz 25-11’lik set skoruna engel olamadı ve Ankara ekibi farkı 1’e indirdi: 2-1. Başabaş giden 4.seti Ankara temsilcisi 25-21 aldı ve oyun 5.sete uzadı: 2-2. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı son seti de ev sahibi 15-12 kazanınca maçtan da 3-2 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla ekibimiz haftayı 1 puanla kapatarak 6.sıradaki yerini korudu. İnkılap İlköğretim Okulu 15.haftada Çarşamba günü saat 13.00’te Maliye Okullarını 17 Temmuz Spor Salonu’nda ağırlayacak.