Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz günlerde inme sonrası zaman kaybetmeden hastaneye yetiştirilen Fatma Özcan (83), İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veren İnme Ekiplerinin zamanında müdahalesi ile hayata tutundu. Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammed Nur Ögün hasta ile ilgili olarak; “Bu hastamızda şansımız çok yüksekti. Çünkü Fatma teyze zaman penceresi dediğimiz 4,5 saatlik zaman içerisinde bizlere ulaştı. Böylece hızlıca tedavisine başlanarak gelişecek olası durumlar önlenmiş oldu.” dedi. Fatma Özcan’ın yakınları tarafından inmenin gerçekleşmesinden 3 saat sonra hastaneye getirildiğini, önce evde sol tarafını hareket ettirmez halde fark edildiğini, hastaneye ulaştığında konuşması bozulmuş, yüzünde kayma meydana gelmiş olduğunu belirten ÖGÜN, “Fatma Özcan hastanemize geldiğinde inme ekibimizce değerlendirilip tedaviye uygun olduğunu düşünerek hemen tedavisine başlandı. Hastamız tedaviye çok güzel cevap verdi ve tama yakın düzeldi. Bu tedaviden sonra Fatma teyze bacağını ve kollarını kullanabiliyor, konuşabiliyor. Eğer hastamız hastaneye başvuruda geç kalsaydı şimdi kolunu ve bacağını kullanamaz halde, hatta yatağa bağımlı bir durumda veya yoğun bakımda olabilirdi.” dedi. ÖGÜN ayrıca “İnme geçiren hastaların veya yakınlarının hastaneye başvurmada gecikmelerinin yanı sıra Acil Yardım sağlık personellerinin inme ekiplerinin olduğu hastanelere hastayı hızla nakil etmelerinin sağlanması amacıyla öncelikle ilimiz ve çevre illerde görev yapan 112 personeline 4 gün süren eğitimler vererek bu konuda hem bilgi sahibi olmalarını hem de bilinçlenmelerini sağladık ve kısa süre içinde bu eğitimlerin çok faydasını gördük” dedi.

İLK 4,5 SAATİN HER SANİYESİ ÇOK ÖNEMLİ

Hasta ve hasta yakınlarına inme durumuyla karşılaştıklarında hiç zaman kaybetmeden ilk 4,5 saat içinde hastanelerine başvurmalarının çok önemli olduğunu vurgulayan ÖGÜN, “Hastalar ne kadar erken gelirse tedavi şansı o kadar artıyor. İnme olduktan sonra evde geçti, geçecek diye bekleyerek zaman kaybetmeyin.” dedi.

Fatma Özcan’ın oğlu Necmi Özcan da annesini tekrar sağlığına kavuşturan Yrd. Doç. Dr. Muhammed Nur ÖGÜN ve ekibine gösterdikleri ilgi ve özveri için teşekkür ettiklerini, yaşlı hasta ve hasta yakınlarına böyle bir durum başlarına geldiğinde geçer diye beklemeden hemen inme ekibi bulunan hastaneye başvurmalarını söyledi.

İNME MERKEZİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol konu ile ilgili olarak “Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Ekibi tarafından inme konusunda çok başarılı tedaviler gerçekleşiyor. Son 6 ay içinde 20 hastaya müdahale eden ekibimizle başladığımız bu yolda çok daha donanımlı bir şekilde devam etmeyi yani İNME MERKEZİ kurmayı planlıyoruz. İnme Merkezi kurulduğunda daha fazla hastaya, çevre illere ve daha uzun sürelerde kurumumuza ulaşan hastaları da tedavi şansımız olacak.” diyerek merkezin açılması ve gerekli izinlerin alınması için çalışmalara başlandığını belirtti.