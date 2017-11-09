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09 Kasım 2017 Perşembe
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    • İnme merkezi kurulacak

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammed Nur Ögün, "İnmede özelikle ilk 4 buçuk saatte, pıhtı tedavisi ile damarları açma ve felcini düzeltme şansımız var." dedi.

    09 Kasım 2017 Perşembe 08:35
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    İnme merkezi kurulacak

     

    Doktor Ögün, yaptığı açıklamada, AİBÜ bünyesinde kurmayı planladıkları inme merkezi çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Yaptıkları çalışmalar neticesinde inmenin erken döneminde bazı tedavi yöntemleri uyguladıklarını aktaran Ögün, "Aslında 2000'den bu yana uygulanan bir yöntem var ama ülkemizde tam olarak oturmuş sistem yok. 2015 yılından sonra bu konuda çok ciddi gelişmeler oluyor. Özellikle anjiyografi yöntemiyle damarların açılması gibi yöntemlerin olması nedeniyle daha iyiye gidiyor gibi." diye konuştu.

    Ögün, vatandaşların inme konusunda yeteri kadar bilinçli olmadığına da dikkati çekerek, "İnmede özelikle ilk 4 buçuk saatte, pıhtı tedavisi ile damarları açma ve felcini düzeltme şansımız var. Bu konuda çok uyanık olmak lazım. Özellikle hastada çok ani gelişen bir konuşma bozukluğu, kol-bacak güçsüzlüğü gibi şeyler olduğunda hastaların mutlaka acilen hastaneye başvurmaları gerekiyor. En büyük hatalardan biri bunun geçebileceğini düşünmek ve beklemek. Beklemek çok ciddi bir hata. 'Zaman eşittir beyin' parolamız bu” şeklinde konuştu.

    İnme oluşturacak en önemli risk faktörlerinin hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve sigara kullanımı olduğunu da sözlerine ekleyen Ögün, "Sigara çok önemli. Çünkü hem kalp hastalıkları, hem de beyin damar hastalıkları için önemli bir risk faktörü. Bıraktığınız zaman o risk faktörlerini ortadan kaldırma şansınız var." ifadesini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, (AİBÜ)

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