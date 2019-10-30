İnme Merkezi Tıp Fakültesinde açıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Reha Tolun İnme Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Düzenlenen açılış törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Nur Öğün, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol, , Medical Park Florya İnme Merkezi Nöroloji Uzmanları Prof. Dr. Mehmet Reha Tolun ile Prof. Dr. Yakup Krespi ve davetliler katıldı.

Açılış töreninde Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Dr. Muhammed Nur Öğün yaptıkları konuşmalarda merkezin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından Prof. Dr. Mehmet Reha Tolun İnme Merkezi’nin açılışı yapıldı. Açılış sonrası İnme Merkezi’ni heyet Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Dr. Muhammed Nur Öğün’den merkez ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.