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09 Temmuz 2018 Pazartesi
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    • İnme tedavisinde damar temizlemenin önemi

    Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki damar temizleme işlemi sayesinde felç geçiren hasta tekrar hayata tutunabilecek.

    09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:13
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    İnme tedavisinde damar temizlemenin önemi

    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Kamil Gürel ülkemizde bakım hastalarının büyük bir çoğunluğunun akut koroner sendromlu hastalar ve inme hastalarının oluşturduğunu, bu hastaların sayısının erken dönemde hızlıca yapılan müdahalelerle azaltılabileceğini söyledi.

    Prof. Dr. Kamil Gürel; “İnme / felç gerçekleştiği zaman hastaların %15-20 sinde kanama ve kanamaya bağlı felç oluşuyor. Bu hastaların %80-85 inde damar tıkanıklığa bağlı felç oluşabiliyor. Eğer kanama yok, damar tıkanıklığı varsa bu durumda damar ilk tıkandığında beyinde küçük bir alan ölmekle beraber bir tarafında da ölmeye aday bir alan oluyor. Biz ilk 6 saat içerisinde yani felç başlangıcının ilk saatlerinde hasta bunu anlayabilir ve hastaneye başvurabilirse ve müdahale edebilirsek bu etrafındaki ölmeye aday alanı geriye çevirebiliyoruz. Böylelikle hasarı en düşük tutabiliyoruz” diyerek hastaların ilk saatlerde başvuru yapmalarının önemine dikkat çekti.

    BEYİN ZAMANDIR

    “Bizim hedefimiz ilk 6 saat içerisinde başvuran hastaların kendi kendine yetebilmelerine, yatağa ve kişilere bağlı kalmamalarını sağlamak” diyen Gürel; “Beyin zamandır. Damar tıkandıktan sonra her dakikada milyonlarca sinir hücresi ölüyor ve sonra da geri gelmiyor. Ancak o kritik zaman içerisinde müdahale edildiğinde henüz ölmemiş hücreler geri döndürülebiliyor” diyerek hemen müdahalede olabileceklere dikkat çekti.

    BELİRTİLERE DİKKAT

    Eğer yüzde güçsüzlük ya da çekilme, kol ve bacakta güçsüzlük veya konuşma problemi varsa böyle durumlarda hemen yapılması gereken 112 Acil Yardımı aramaktır.

    İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan işlemin aşamalarına ve tekniğine değinen Gürel; “Kanama gibi bazı riskler yoksa 1. aşama damardan pıhtı eritici ilaç vermek, ikinci aşama damarın içerisindeki pıhtıyı bir aletle çıkarmak. Hastanın hastaneye geldiği zaman ve ekip çok önemli. Hastanemizde ekip anlayışı içerisinde organizasyonumuzu kolaylıkla hızlıca yapabilmekteyiz.

    İLK 1,5 SAATTE BAŞVURDUYSA 4 HASTADAN BİR TANESİ PIHTI ERİTİCİ İLE NORMALE DÖNÜYOR

    Felç geçiren hastanın hastaneye başvuru saati ile ilgili olarak istatistiklere de değinen Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Kamil Gürel; “Hasta ilk 1,5 saatte başvurduysa 4 hastadan bir tanesi pıhtı eritici ile normale dönüyor. Saat ilerledikçe 1,5-3 saat arasında başvuru olduysa 9 hastadan 1 tanesi kurtarılabiliyor. Ama bu 1 hasta bile büyük kazanımdır. 3-4,5 saat arasında bir başvuru olduysa bu oran 14 hastada 1 hasta oranına düşüyor. Bu oranlar pıhtı eritici tedavi ile yapılan oranlardır. Bu arada damar içinden temizleme işlemini de devreye soktuğumuz zaman bu oran 3’te 1’e yükselebiliyor” diyerek ne kadar erken başvuru o kadar kazanım mesajını verdi.

    YİNE BOLU’DA VE BÖLGEDE TEK

    Türkiye'de uygulanan 2 tip inme tedavisi şeklinin de uygulanabildiğini belirten Gürel; “İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi her iki hizmeti de vermeye başladı. Her yerde yapılamayan bu iki hizmeti ayrı ayrı ya da gerekli görüldüğünde aynı anda verebilecek kalitede son aşama hizmet vermekteyiz. Bu işlemlerle yatalak olacak hastayı hayata kazandırmış oluyoruz. Bu her hastada %100 başarı elde edeceğimizin kesin kararı değildir. Ancak bir ihtimal dahi olsa bu işlemi yapmaya değer. Ayrıca Bolu’da eğer biz bu hizmeti vermemiş olsaydık hastayı İstanbul ya da Ankara'ya götürdüğünüzde o bahsettiğimiz kritik zamanı yolda geçirmiş olacaktı ve işlemler için geç kalınacaktı” dedi.

    Kendilerine başvuran ve bu teknikle müdahale ettiğimiz hastaların elini kolunu tutamazken işlemden sonra hastalarının elini kolunu kullanmaya başladığını görmenin tüm ekibi mutlu ettiğini ve tüm yorgunluklarını aldığını söyleyen Gürel; 112 personelinden Acil personeline nöroloji ekibine kadar herkesin özverili şekilde ekip anlayışı içinde organize olduğunu belirtti.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İzzet, Baysal, Eğitim, Araştırma

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