İnşaat alanında incelemelerde bulundu

Haber: Esra Perçin

Orman Genel Müdürlüğü’ne ait alanda kaba inşaatı Bolu Belediyesi tarafından yapılacak olan yeni binanın kazı çalışmaları devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz ve müteahhit inşaat alanına gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Belediye Başkanı Özcan, kısa sürede inşaatın yapımına başlanacağını belirtti. Başkan Özcan açıklamasında, “Buranın ihalesini gerçekleştirmiştik. İhaleyi alan müteahhidimiz de burada. Yeni statik yönetmeliğe göre proje düzeltildi. Belediyemiz tarafından ruhsat verildi. Anlaşmamıza göre biz Orman Bölge Müdürlüğü’nün binasının kaba inşaatını gerçekleştireceğiz. Yine anlaşmamıza göre belediye buradaki hafriyatı belediyemiz kendisi yapıyor ve müteahhide teslim ediyor. Geri kalanı da müteahhit kendisi yapıyor. Son zamanlarda ‘belediye işi müteahhite veriyor, belediye araçlarını kullanıyor’ diye söylemler çıkıyor. Burada yapılan 32 bin metreküp hafriyatı belediye olarak biz yaptık ve aldık. Ekipmanlarda geldi müteahhit kısa sürede başlayacak. Orman Genel Müdürlüğü’ne de taahhüt ettiğimiz gibi hızlı bir şekilde bu binanın kaba inşaatını gerçekleştireceğiz. Biz burayı tamamladıktan sonra Orman Genel Müdürlüğü’nün bir yerde ipoteği vardı o ipoteği de kaldıracaklar. Hem Orman Genel Müdürlüğü hem de biz yükümlülüğümüzü karşılıklı olarak yerine getireceğiz. Bolu’muza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“BOTANİK PARK PROJESİNE BAŞLAYACAĞIZ”

Seçim vaatleri arasında bulunan Büyüksu çevresinde yapılacak olan 300 metrekarelik botanik park ile ilgili de basın mensuplarını bilgilendiren Başkan Özcan şunları söyledi: “Orman Genel Müdürlüğü’nün ipoteği kalktıktan ve Devlet Su İşleri’nin oradaki işini tamamladıktan sonra biz kış aylarında oranın projelendirilmesi için çalışacağız. ‘Biz yaptık oldu’ demeyeceğiz ve kamuoyunun beğenisine sunacağız. Ondan sonra da etap etap botanik parkı hayata geçirip Bolu halkının kullanımına sunmayı, Bolu’muza çok yakışan bir park haline getirmeyi amaçlıyoruz.”