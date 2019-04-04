İnşaat işçisi iskeleden düştü

Haber: C. Kutay AYKAN

Kuruçay Mahallesi D-100 Karayolu Caddesinde Yüksel İnşaat firmasına ait bir şantiyede meydana gelen olayda 25 yaşındaki dış cephe mantolama kaplama ustası Mürsel Yavaş binanın 3. katında çalışırken dengesini kaybederek aşağı düştü. Binanın dışına kurulan yaklaşık 10 metre yüksekliktekiiskeleden ayaklarının üstüne düşen inşaat işçisi ayak bileklerinden yaralandı. Olayı gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine inşaat alanına 112 sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Mürsel Yavaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Yavaş’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

1994 doğumlu olduğu öğrenilen genç inşaat işçisinin gerekli tedbirler alınmadan iskelede nasıl çalıştırıldığı ise merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 13:42