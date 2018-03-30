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30 Mart 2018 Cuma
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    • İnşaat kazısında tarihi eser çıktı

    Bolu Mudurnu İlçesinde bir inşaat firması yaptığı kazıda Roma dönemine iki bin yıllık lahit mezar ve tarihi eserler bulundu. İnşaat firması durumu hemen Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerine haber verdi.

    30 Mart 2018 Cuma 10:30
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    İnşaat kazısında tarihi eser çıktı

    Haber: Semih Baykal

    İlimiz Mudurnu İlçesinde, bir inşaat firmasının ruhsatlı olarak başlatmış olduğu inşaat temel kazma işlemi sırasında tarihi eser kalıntılarına rastlanıldı. İnşaat firması duyarlı bir davranış göstererek yetkili kurum ve kuruluşlara bildirmesi sonucu, İl J.K.lığı unsurları ve Bolu İl Müze Müdürlüğü ekipleri ile yapılan incelemeler neticesinde bölgede lahit mezar olduğu değerlendirildi.  Kültür Bakanlığından alınan onayla kurtarma kazısı başlatılmış, yapılan kurtarma kazısı neticesinde; 1  Adet Roma Dönemine Ait Lahit Mezar, 3  Adet Bronz Sikke, 9  Adet Çanak Çömlek,  1 Adet Obje ele geçirilmiş olup; lahit mezarın 2000 yıllık Roma dönemine ait bir lahit mezar olduğu yapılan incelemeler sonrası anlaşılmıştır. Lahit mezar ve eserler sergilenmek üzere Bolu İl Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Mudurnu, İlçesinde, Inşaat, Firması

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