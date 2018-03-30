Haber: Semih Baykal

İlimiz Mudurnu İlçesinde, bir inşaat firmasının ruhsatlı olarak başlatmış olduğu inşaat temel kazma işlemi sırasında tarihi eser kalıntılarına rastlanıldı. İnşaat firması duyarlı bir davranış göstererek yetkili kurum ve kuruluşlara bildirmesi sonucu, İl J.K.lığı unsurları ve Bolu İl Müze Müdürlüğü ekipleri ile yapılan incelemeler neticesinde bölgede lahit mezar olduğu değerlendirildi. Kültür Bakanlığından alınan onayla kurtarma kazısı başlatılmış, yapılan kurtarma kazısı neticesinde; 1 Adet Roma Dönemine Ait Lahit Mezar, 3 Adet Bronz Sikke, 9 Adet Çanak Çömlek, 1 Adet Obje ele geçirilmiş olup; lahit mezarın 2000 yıllık Roma dönemine ait bir lahit mezar olduğu yapılan incelemeler sonrası anlaşılmıştır. Lahit mezar ve eserler sergilenmek üzere Bolu İl Müze Müdürlüğüne teslim edildi.