İnşaat Mühendisi Nedret Yıldız Narven’e veda etti

Haber: Uğur Balaban

Narven A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Halit Yıldız ve Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız ev sahipliğinde gerçekleştirilen veda yemeğine Harita Mühendisi Kazım Konak, Ziraat Mühendisi Tacettin Turan ve Mimar Aytaç Eskicioğlu ile birlikte Narven’de görev yapan departman yöneticileri katıldı.

Narven projesinin yükselme aşamasındaki anıların sık sık hatırlandığı yemekte konuşan Narven A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Halit Yıldız projenin ilk aşamasından bu yana kendileriyle birlikte yol yürümekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek projeye katkılarından ve emeklerinden dolayı Nedret Yıldız’a teşekkür etti. Yıldız’ın ve davetlilerin veda konuşmalarının ardından teşekkürlerini dile getirerek söz alan Nedret Yıldız; bölgenin yaşayan en büyük tesisinde tarla aşamasından bu yana görev yapmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.

Yemek sonunda Narven A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Halit Yıldız, İnşaat Mühendisi Nedret Yıldız’a teşekkür plaketi takdim etti ve davetliler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.