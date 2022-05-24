İnşaat Mühendisleri Odası çöken yapıyı inceledi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Konu hakkında açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası Bolu Temsilciliği şu ifadelere yer verdi; “Kılıçarslan Mahallemizde geçen sene Eylül ayında temeli atılan ve Bolu Belediyesi tarafından yaptırılan Yöresel Ürünler Pazarı yapım çalışmaları devam ederken 13 Mayıs 2022 tarihinde binanın bir bölümünde çökme meydana gelmiştir. Olaydan işçiler yara almadan kurtulurken yapım aşamasındaki binanın bir bölümünde hasar meydana gelmiştir. İMO Bolu Temsilciliği olarak yapının statik projesinin yanında çöken kısmın şantiyedeki incelemesi de tarafımızca gerçekleştirilmiştir.”

“ÇÖKMEYE NEDEN OLDUĞU SAPTANMIŞTIR”

“Yapının statik projesi, 2018 yılında yayınlanmış Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği mevzuatına göre hazırlanmış olup Bolu Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmıştır. Yapının projesi; farklı kotlarda döşemeler ve konsol kirişler barındıran zor bir proje olmasına rağmen proje müellifi yaptığı tasarımdaki betonarme elemanların hesap raporlarını ruhsat ekinde Bolu Belediyesi’ne eksiksiz olarak teslim etmiştir. Ve bu hesap raporları tarafımızca incelenmiş ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne uygun olduğu görülmüştür. Projenin özellikli bir proje olmasından dolayı sahadaki uygulamasında titiz ve itinalı bir çalışma gerekmektedir. Sahada yaptığımız incelemelerde, kalıp altındaki çelik teleskop direklerin bazılarının hasar alarak çökmeye neden olduğu saptanmıştır. Bu kaza sonucunda maddi hasar dışında herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmaması sevindiricidir.”