Haber: BMA

2017 yılının Ekim ayında yapılması planlanan ancak 1 Nisan 2018 tarihine ertelenen Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın meclis ve meslek komitesi seçimleri yapıldı. 15 grup halinde gerçekleşen seçime bu yıl ilgi yüksekti. İlimizi inşaat sektöründe çağ atlatan Alemdar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar, Aydoğan Tekin ve Hasan Ayar’da meclise girebilmek için 408 üyenin bulunduğu 9’ncu grupta yarıştı. Seçimin ardından açılan sandıklarda Alemdar, Tekin ve Ayar, 38 kişiden oluşan meclise girmeyi başardı. Alemdar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar seçimin ardından sonuçlarla ilgili bir açıklama yaptı. Aldıkları görevin ciddiyetinin bilincinde olduklarını belirten Abdullah Alemdar, “İnşaat sektörünün sorunlarını ve zorluklarını biliyoruz. Çözüm ve öneri konusunda tüm sektördeki arkadaşlardan destek bekliyoruz” dedi.