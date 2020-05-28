İnşaattan düşen iççi hakkında şok gelişme

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mudurnu İlçemizde Mudurnu Çok Programlı lise ve Anadolu İmam Hatip Lisesinin kullandığı binanın güçlendirme çalışması sırasında yaşanan kazada okulun bahçesine düşen ve yabancı uyruklu olduğu iddia edilen Murtaza Tahir isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Bayram tatilinin ardından yeniden başlayan inşaat çalışmasında yaşanan kazanın görgü tanıkları, “iç duvarların kırılması ve perde beton için yer hazırlanması sırasında arkadaşımız dengesini kaybederek 14 metre yükseklikten beton zemin olan merdiven boşluğuna düştü. Hemen 112’yi arayarak ambulans çağırdık ama hiç hayat belirtisi yoktu” ifadesinde bulunmuşlardı.

İnşaatta çalışan 2 işçi mesai arkadaşları Murtaza Tahir’in yaklaşık 14 metre yükseklikten aşağıya düştüğüne dair polise ifade vermişti. Olaya el koyan Mudurnu Cumhuriyet Savcısı, yaptığı araştırma ve incelemede, genç işçinin yüksekten düşmediğini, aşağıda bulunduğunu ve başına kalorifer peteğinin düşme sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. 2 işçi Savcının talimatıyla gözaltına alındı. Olayın cinayet mi yoka kazayla ölüme sebepten dolayı olup olmadığı kısa sürede ortaya çıkacak.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 16:43