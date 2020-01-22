İnşallah bu sana ders olur

Haber: C. Kutay Aykan

Konularında uzman olan Narko ekipleri, gece gündüz demeden uyuşturucuyla mücadele etmek ve gençlerin zehirlenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Narko ekipleri, sabah saat 05.00 sıralarında otobanda yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdukları özel araç içerisinde narkotik köpeği Sezar ile birlikte arama yaptılar.

Yapılan aramada Sezar, aracın bagajına tepki verince, kriko konulan bölme açıldığında 10 kilo 158 gram eroin buldular. Araç sürücü işçi Ş.D. ile yanında bulunan üniversite öğrencisi A.A. isimli kadın gözaltına alındı. Narkotik Şubesindeki ifadelerinin ardından her iki kişi, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Savcılığa sevk edildi. Her iki kişide tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken erkek şahıs Ş.D. tutuklanırken, üniversite öğrencisi kız A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.