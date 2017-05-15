Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da İzzet Baysal Caddesi’nde yenileme ve düzenleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Pazar sabahından itibaren caddenin bazı bölümlerinde yer alan parke taşlarının sökülerek kaldırılma işlemine başlandı. Öğrenilen bilgiye göre ilk çalışmalarda kullanılan renkli asfaltın beğenildiği ve kullanışlı olduğu için caddenin tamamı aynı şekilde olacak. Çalışmaların ise ne zamana kadar süreceği henüz belli değil.

Parke taşlarının söküm işlemleri sırasında İzzet Baysal Caddesinin adeta bir savaş alanı görüntüsünü anımsatması vatandaşların tepkisine neden oldu. Yapıldığı günden bu yana sürekli olarak kırılan ve özellikle yağmurlu havalarda vatandaşların elbiselerinin çamurlanmasına neden olan parke taşlarının kaldırılması sevinç yaratırken, bu sefer sökülen taşların nerelere kullanılacağı meraklara neden oldu.