Haber: N: Halid Altundal

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, yaptığı açıklama ile ilimizde koronavirüs salgınına karşı yürütülen çalışmaları değerlendirdi. İlimizde ölümcül tehdide karşı günde 350 testin yapıldığını belirten Doğanay açıklamasında, “Bolu'da son günlerde yeni vakaya rastlanmazken, şu an hastanelerde tedavi gören 50 kişinin de taburcu olması için gün sayılıyor. Bu da demek oluyor ki gerek Sağlık Bakanlığımızın gerekse de İl Pandemi Kurulumuz tarafından alınan tedbirlere ve tavsiyelere uyduğumuz takdirde, güzel günler çok yakında inşallah” dedi.

“ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN”

Ülkemizde Covid 19 ile mücadelede çok başarılı bir tablonun var olduğunu söyleyen Doğanay, “Valimiz Sayın Ahmet Ümit Başkanlığında oluşturulan ve ilk günden bu yana aldıkları tedbirlerle ilimizde Covid 19 ile mücadelede büyük başarı sağlayan İl Pandemi Kurulumuza şükranlarımı sunuyorum. Mücadelenin başladığı ilk günden bu yana gece gündüz demeden amansız bir mücadeleye giren başta İl Sağlık Müdürümüz Sayın Muhammed Emin Demirkol olmak üzere, doktorundan, hemşiresine, tıbbi sekreterinden temizlik personeline kadar tüm sağlık çalışanlarımızı kutluyorum. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

“İNŞALLAH GÜZEL GÜNLER ÇOK YAKINDA”

“Tebriklerin ve teşekkürlerin en büyüğü ise aziz Bolulu hemşehrilerime” diyen Doğanay açıklamasının sonunda ise, “Alınan tedbirlere büyük hassasiyet gösteren, diğer illerde yaşanan olumsuz görüntülerin hiçbirine fırsat vermeyen tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bu illetten kurulana dek tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. İnşallah güzel günler çok yakında” ifadelerini kullandı.