Haber: Aysun BEYKOZ

Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevinde Kişisel Gelişim Uzmanı Ziya Baran Bolu’da görev yapan öğretmenlere “İleri Hafız Teknikleri” konulu bir seminer verdi. Seminere Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Şube Müdürleri, Bolu Elginkan Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürü Murat Özen, okul müdürleri ve ilimizdeki Türk dili ve edebiyatı ile Türkçe öğretmenleri katıldılar. Kişisel Gelişim Uzmanı Ziya Baran, Milli Eğitim Bakanlığıyla ortaklaşa yürütülen “Dahice Düşünme, Düşünce Hızında Öğrenme” projesi kapsamında öğretmenlerimizle ileri hafıza teknikleri konusunda bilgilerini paylaşırken, gösterdiği canlı performanslarla insan hafızasının aslında ne kadar güçlü olduğunu ve ne çok şey hatırladığını ispatladı. Programın sonunda Kişisel Gelişim Uzmanı Ziya Baran’a Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz tarafından plaket verildi.



