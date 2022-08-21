İnsan Hakları Derneği, cezaevlerindeki gerçeği gözler önüne serdi

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi Hapishaneler Komisyonu’nun hazırladığı raporda, 2022 yılının ikinci çeyreğinde cezaevlerinde en az 13 kişi hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı. Hayatını kaybeden mahpusların beşi ağır hastaydı, dördü şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Dört mahpusun ise intihar ettiği iddia edildi.

Bolu’da ise bir tutuklunun darp ve işkence gördüğü hak ihlalleri kayıtlarına geçti. Aynı tutuklunun kolunun kırılmasına rağmen hastaneye tedavisi için götürülmediği yine raporda yer aldı. Raporda bulunan diğer hak ihlalleri ise, bazı mahpusların ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hükümlüsü olmadıkları halde tekli odalarda tutulması, hastaneye kaldırılan tutukluların ağır hakarete maruz kaldığı olarak açıklandı. Yine raporda, mahpuslar hastaneye kelepçeyle sevk edildiği, mahpusların tedavileri “doktor yok” gerekçesiyle yapılmadığı veya raporlu ilaçları cezaevi yönetimince verilmediği paylaşıldı.

Toplamda 11 ilden 18 cezaeviyle hazırlanan raporda, 90 kişinin İnsan Hakları Derneği’ne başvurusu, avukatların hapishanelere yaptıkları ziyaretleri, mahpusların tarafımıza yolladığı mektupları ve mahpus-aile görüşmelerinin tarafımıza aktarılması ile derlenen bilgiler sonucunda hazırlandığı ifadelerine yer veren İHD (İnsan Hakları Derneği), hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için ilgili kurumlara gerekli yazıların yazıldığını kamuoyuyla paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022, 12:55