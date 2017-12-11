banner133

banner101

11 Aralık 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • İnsan Hakları Günü’nde Kudüs’e dikkat çekti

    Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MÜSİAD) Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

    11 Aralık 2017 Pazartesi 10:14
    Bu haber 21 kez okundu
    İnsan Hakları Günü’nde Kudüs’e dikkat çekti

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin tarihte insan hakları alanında kabul edilen en önemli bildirge olduğunu belirtti.

    Türkiye'nin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilk onaylayan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Abat mesajında ayrıca, "İnsan haklarının güvence altına alınması, geliştirilmesi, bu konuda bütün dünyada insanların bilgilendirilmesi ve insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. İnsanlığın binlerce yılda ulaştığı demokratik ve çağdaş uygarlık düzeyinde, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavramları, temel evrensel değerler olarak öne çıkmıştır. 2017 yılında da dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanan vahim insan hakları ihlallerine üzülerek şahit olduk. İnsanlık, tıpkı Suriye’de, Irak’ta yaşanan vahşetlere ve Filistin’deki ihlallere sessiz kaldığı gibi, Kudüs'te Filistin'in Birleşmiş Miletler kararıyla tasdik olunmuş haklarını yok sayan her adım farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşama idealine vurulmuş çok ağır bir darbedir. 

    Yaşanan gelişmelerden edindiğimiz tecrübeler gösteriyor ki, insan hakları ihlallerinin son bularak barış ve istikrarın tesis edilebilmesi için birkaç devletin değil, tüm uluslararası camianın ortak gayret göstermesi şarttır. Uluslararası toplumun, elindeki tüm olanakları bir an evvel insanlığın ortak huzuru ve refahı için seferber etmesi gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde vuku bulan insan hakları ihlalleri ve insani krizlerle etkin mücadele için olanaklar ortaklaşa seferber edilebilmelidir. Bu düşüncelerle, milletimizin ve tüm insanlık ailesinin İnsan Hakları Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Müstakil, Sanayici, İş, Adamları, Derneği(MÜSİAD)

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz İnsan Hayatına Dokunmak
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KADIN HAKLARI VE YAŞAM
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MUSTAFA NAMDAR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NEDEN?(ler)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (IV)
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CİHATÇI RIZA'NIN ALTINLARI
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HER ŞEYİ GÖRDÜM!
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU “ ÖZEL BİREYLER MECLİSİ”KURSUNDAN…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Milletin Teminatı Vergi
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bolu’nun Gündemi Başka
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Suat Tosun Suat Tosun KENT AĞAÇLARI YALNIZCA PAHALI SÜS MÜDÜR?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MÜLKİYE
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz 5X5 BOLUSPOR (Analiz)
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129