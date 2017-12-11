Haber: Esra ÖZTÜRK

MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin tarihte insan hakları alanında kabul edilen en önemli bildirge olduğunu belirtti.

Türkiye'nin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilk onaylayan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Abat mesajında ayrıca, "İnsan haklarının güvence altına alınması, geliştirilmesi, bu konuda bütün dünyada insanların bilgilendirilmesi ve insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. İnsanlığın binlerce yılda ulaştığı demokratik ve çağdaş uygarlık düzeyinde, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavramları, temel evrensel değerler olarak öne çıkmıştır. 2017 yılında da dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanan vahim insan hakları ihlallerine üzülerek şahit olduk. İnsanlık, tıpkı Suriye’de, Irak’ta yaşanan vahşetlere ve Filistin’deki ihlallere sessiz kaldığı gibi, Kudüs'te Filistin'in Birleşmiş Miletler kararıyla tasdik olunmuş haklarını yok sayan her adım farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşama idealine vurulmuş çok ağır bir darbedir.

Yaşanan gelişmelerden edindiğimiz tecrübeler gösteriyor ki, insan hakları ihlallerinin son bularak barış ve istikrarın tesis edilebilmesi için birkaç devletin değil, tüm uluslararası camianın ortak gayret göstermesi şarttır. Uluslararası toplumun, elindeki tüm olanakları bir an evvel insanlığın ortak huzuru ve refahı için seferber etmesi gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde vuku bulan insan hakları ihlalleri ve insani krizlerle etkin mücadele için olanaklar ortaklaşa seferber edilebilmelidir. Bu düşüncelerle, milletimizin ve tüm insanlık ailesinin İnsan Hakları Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.