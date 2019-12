İnsan Hakları konferansı düzenlendi

Haber: N. Halid Altundal

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonunda konferans düzenlendi. Düzenlenen konferansa Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Jandarma Alay Komutanı Ömer Ersever, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz, İl Müftüsü Orhan Genç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, İl Genel Meclisi Üyesi Zerrin Yavuz Açıkalın, Belediye Meclisi Üyesi Begüm Tunçel, STK Temsilcileri, BAİBÜ akademisyenleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programda ilk olarak Bolu Valisi Ahmet Ümit konuştu. Vali Ümit konuşmasında, “Şimdi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi dendiği zaman doğuştan her insanın sahip olduğu inancımı yaşama özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, yaşama özgürlüğü, tabi her şeyden önce yaşama hakkı… Yaşama hakkından başlıyoruz seyahat hakkına, eğitim hakkına ve benzeri hakları kapsıyor insan hakları. Ama diğerlerine sahip olabilmek için önce yaşamak gerekiyor. Ama ne yazık ki tarih boyunca hiçbir zaman savaşlar bitmemiş. Her şeyden önce savaşlar vasıtasıyla insanların savaşlarla canı alınmaya devam edilmiş maalesef” dedi.

Vali Ümit konuşmasının sonunda savaşların olmadığı, insanların yaşama hakkının elinden alınmadığı bir toplum olması temennisinde bulunarak 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı.

Vali Ümit’in konuşmasının ardından sözü İnsan Hakları Günü Konferansı konuşmacısı BAİBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Dalar aldı. BAİBÜ Uluslar arası İlişkiler Bölümü Akademisyeni Mehmet Dalar konuşmasında, “Bildiğiniz gibi insan hakları sırf insan onurundan kaynaklanan sahip olması gereken bütün hakları ifade eder. Bu nedenle devletler insan haklarının uygulanması konusunda önemli birliklere sahiptirler. Devletlerin özellikle yükümlülüklerinden birincisi insan haklarını tanımak, yani kendi hukuk düzenlerinde bunları oluşturmak ve aynı zamanda bunları koruyacak ve uygulamaya geçireceklerdir. İnsan hakları uygulandığı takdirde hem devletin ekonomik hem sosyal düzeni sağlanmış olur aynı zamanda ciddi bir şekilde de ekonomik anlamda da ilerleme sağlanmış olur” dedi.

İnsan haklarının kişilere doğuştan verilmiş haklar olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mehmet Dalar konuşmasında ayrıca şunları söyledi: “Allah insanı yarattığı takdirde onu hakları ile birlikte özgürlükleri ile birlikte yaratmış demektir. Durum bu olunca hiç kimse bu hakları kısıtlayamaz. İnsan hakları ve temel özgürlüklerinin sağlanması konusunda ilkeler benimsenmiştir. Bunların hayata geçirilmesi için bir belge hazırlanması gereği doğmuştur. Bütün devletler için bağlayıcı nitelikte olacak, bütün devletlerin ortak hedeflerini yansıtacak bir belgenin hazırlanması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin oluşturmuş olduğu İnsan Hakları Komisyonu tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirisi hazırlanmıştır. Bu bildiri otuz maddeden oluşmaktadır. Bu bildiri ile ilgili eski ABD Başkanı Roosevelt’in eşi ‘İnsan haklarının Magna Carta’sı’ ifadesini kullanmıştır.”