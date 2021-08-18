“İnsan sağlığı için hayvan sağlığı”

Haber: Ceylan Beykoz

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimleri, ilçemiz Kırbıscık’ın 2100 rakımlı Karadoğan yaylasına gitti. Hayvanlarına yaylalarda bakan çiftçiler için 2100 rakımda bulunan Karadoğan yaylasına giden veterinerler, “insan sağlığı için hayvan sağlığı” mottosu altında yaylada bulunan keçi ve koyunlara veba hastalığı için aşı uyguladı. Aşılama sonrası kimliği olmayan hayvanlara kimliklendirme işlemi gerçekleştirildi. Kendileri için 2100 rakımda bulunan yaylaya gelen ekiplere, koyun yetiştiricileri, teşekkür ederek çay ve yemek ikram etti.