“İnsanca Yaşamaya Yetecek Maaş İstiyoruz”

Haber: Ceylan Beykoz

Eğitim-iş,Birleşik Kamu-iş İl Başkanı Erkan Korkmaz, kamu emekçilerinin maaşlarına yapılan ve yapılacak olan zamlara sert eleştiride bulundu. Korkmaz yayımladığı mesajında yapılan zamların çarpıtma ve göz boyama olduğuna dikkat çekti.

Başkan Erkan Korkmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“AKP hükümeti ve yandaş konfederasyon utanmazca kamu emekçilerine ve emeklilerine yüzdelik zam aldatmacasından sonra yeni bir zam taktiği daha yapmaktadır. Memurlara “yüzde 30-35 zam” çarpıtma ve göz boyamadır.”

“ENFLASYONA KARŞI EZDİRİLMİŞLERDİR”

“Kamu emekçilerine ve emeklilerine 2021 yılı 6. Dönem Sözde Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2022’de % 5+7, 2023’de ise % 8+6 ve enflasyon farkı teklif edilerek satış sözleşmesine yandaş konfederasyon imza atmıştı. 2019 yılı 5. Sözde Toplu Sözleşme görüşmelerinde de memur maaşlarına ve memur emeklisi aylıklarına 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zam yapılmıştı. Kamu çalışanları bugüne kadar refah artışından pay alamadığı gibi enflasyona karşı ezdirilmişlerdir.”

“SEFALET ZAMMI ANLAMINA GELMEKTEDİR”

“Asgari ücret belli olduktan sonra ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak yani söz konusu “kümülatif” artış, 2 altı ayın birikimli toplamıdır. Asgari ücret, her ne kadar işçiler açısından sefaletin, emek sömürüsünün yasal olarak belirlenmiş ‘asgari’ ölçütü anlamına gelse de, milyonlarca kamu emekçisi içinde yüzdelik oranlar sefalet zammı anlamına gelmektedir.”

“TAMAMEN ÇARPITMADIR”

“Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı tamamen çarpıtmadır.”

“MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇİLEN MİKTAR KADAR ZAM ALACAKTIR”

“2021 yılının 2. Yarısında memur ve memur emeklisine %3 zam yapıldı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,80, Ağustos ayında yüzde 1,12, Eylül ayında yüzde 1,25, Ekim ayında yüzde 2,39, Kasım ayında da yüzde 3,51 arttı. 5 aylık enflasyon artışı kümülatif olarak yüzde 10,47 oldu. Yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 3’ü geçtiği için memur ve memur emeklisi geçilen miktar kadar zam alacaktır.”

“ACİLEN İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK MAAŞ İSTİYORUZ”

“3 Ocak 2022 tarihi itibariyle, Aralık 2021 yılı enflasyon oranları açıklanacak ve 2021 yılının ikinci yarısında oluşan enflasyon oranı netleşecektir. Temmuz ila Aralık 2021 tarihleri arasında enflasyon kümülatif olarak yüzde 10,47 oluşmuştur. Aralık ayında açıklanacak enflasyon ocakta yapılacak zammı kesinleştirecektir. İkinci altı ayda sadece yüzde 3 zam alındığı için Ocak 2022’de maaşlara enflasyon farkı olarak yansıyacak ancak bugüne kadar yapılacak zamlar çoktan enflasyon ve dolar karşısında erimiştir.Memur ve memur emekli maaş zamlarının kümülatif artışı içinde enflasyon farkı da vardır. Kamuoyunda sanki ocak ayından itibaren %30-35 zam yapılmış gibi yanlış bir algı oluşmuştur. Bunlar doğru değildir. Memur ve emekliye 2022 yılı için verilen zam daha alınmadan eridi. Yüksek enflasyon memur ve memur emeklisinin maaşlarını erittiği için maaşlar cebimize girmeden erimiştir.Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak kümülatif olarak yapılan zam aldatmacadır, mutfaktaki enflasyonun maaşlarımızı çoktan erittiğine dikkat çekiyoruz acilen insanca yaşamaya yetecek maaş istiyoruz.”