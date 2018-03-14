Haber: Aysun Beykoz

Baruş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum güçlü bir toplumdur. Bu nedenle, insan hayatının korunması tüm toplumlar için temel önceliklerden olagelmiştir. Milletimizin tarih boyunca kurduğu medeniyetlerin esas konusu insan olmuştur. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” telakkisi insan hayatına verilen değeri veciz bir şekilde ifade etmektedir.

İnsanın maddi ve manevi varlığıyla sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirmesi dünya üzerinde sahip olabileceği en değerli nimetlerden biridir. Kanuni Sultan Süleyman Han’ın “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözü bu değeri ifade etmektedir.

Bugün, sağlıklı olarak yaşamını sürdürmek bireylerin temel haklarından biri olarak kabul edilmektedir. Herkesin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi günümüzde devletlerin en önemli önceliklerinden biri haline gelmiştir. Ülkemizde de sağlık alanında yapılan reformlar ve başarılı uygulamalar neticesinde, sağlık güvencesi toplumun her kesimini kapsayacak şekilde yaygınlaşmış, insanlarımızın aldığı sağlık hizmetlerinin kalitesinde çok önemli bir iyileşmeler sağlanmıştır.

İnsan hayatına verilen değerin göstergesi olan sağlık hizmetlerindeki bu iyileşme ve ilerlemede, kuşkusuz gece gündüz demeden mesai sarf eden sağlık çalışanlarımızın payı büyüktür. Ülkemiz genelinde ve İlimizdeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için “Önce insan” anlayışıyla fedakârca emek sarf eden tüm sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz.

Mesailerini insan hayatını kurtarmaya adamış olan tüm hekimlerimizin ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”