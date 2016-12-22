İnsanın kanını donduran ifadeler

Bolu’da zihinsel engelli Erhan Gümüş’ü (30) öldüren Ömer Ş., Gökhan Ç. ve Ömür B.’nin bugün görülen duruşmalarında işledikleri cinayeti soğuk kanlılıkla anlattılar. Zanlılar ifadelerinde Erhan’a yaptıkları işkenceyi anlatırken kan donduran ifadeler kullandılar.

HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’da Şubat ayında zihinsel engelli Erhan Gümüş isimli vatandaşı ormanlık alana götürerek öldüren Ömer Ş., Gökhan Ç. ve Ömür B.’nin Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına başlandı. Yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye götürülen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemede işledikleri cinayeti kan donduran ifadelerle anlattılar.

Duruşmada ilk ifade veren zanlılardan Ömür B., suçlamaları kabul etmediğini ve sadece Erhan Gümüş’ün gömülmesine yardım ettiğini belirterek şunları söyledi; “Gökhan Ç. beni aradı ve define aramaya gideceğiz dedi. Gökhan ve Ömer beni arabayla almaya geldiler. Ormanlık bir alana gelince arabayı yol kenarına park ettikten sonra içmeye başladık. Arabada kimse yok diye biliyordum. Bagajdan bir inilti sesi geldi. Birinin olduğunu anladım fakat bu kişinin Erhan olduğunu bilmiyordum. Gökhan arabanın bagajını açıp Erhan'ı gösterdi. Şok oldum. Gökhan’a “bunun hali ne, burada ne işi var” diye sordum. Gökhan’da kendisine küfrettiğini sonrasında da bu hale getirdiğini söyledi. Erhan’ın yüzü tanınmayacak haldeydi. Erhan'ı ormanın içine kadar sürükledik. Gökhan, ormanda Erhan'ın pantolonunu yarıya kadar indirip mahrem yerlerinde ki tüylerini yaktı. Ömer de, Erhan'ın kafasına sert bir şekilde tekme attı. Ben de ağzına viski döktüm. Viski döktükten sonra ağzından kan fışkırdı. Gökhan cebinden kendine ait bir bıçak çıkarıp bana verdi. Boğazına bir kesik attım fakat derin değildi. Benim kesemediğimi söyleyen Ömer, bıçağı elimden alıp şahdamarına kadar kesti. Olaylar 2 Şubat gecesi olmuştu. 19 Şubat günü bıraktığımız yerden alıp gömmeye karar verdik. Kıyafetlerini çöpe attık. Gömmek için cesedi soyduk ve cenin pozisyonunda toprağa gömdük. Ben polise gitmek istediğimi söyledim fakat beni tehdit ettiler. Polise gidersem aileme zarar vereceklerini söylediler. Cezam neyse çekmeye razıyım" dedi.

"GÖKHAN DÖVMEYE BAŞLADI BEN TUTTUM"

Erhan Gümüş'ün diğer bir katili olan Ömer Ş. ise, Erhan'ı Gökhan'ın dövdüğünü söyleyerek, "Gökhan, Erhan'dan araba alacağını söyleyerek beni yanında götürdü. Arabaya binip hep birlikte hareket ettik. İlk önce Karacasu'ya gittik ve orada ormanlık bir alanda durduk. Arabanın dışına çıktık ve Gökhan Erhan'a vurmaya başladı. Bu süreç içerisinde Gökhan hep alkollüydü. Dayanamayıp ikisini ayırdım. Erhan'ı bagaja bindirdim ve gözü patlamıştı. Gökhan'a dokunmamasını söyledim. Biraz dolaştıktan sonra tekrar durduk ve Gökhan bir kez daha Erhan'ı dövdü. Ardından bize yardım etmesi için Ömür ağabeyi aradık. O da geldikten sonra Erhan'ı bir ormana götürdük. Gökhan ile Ömür ağabey, Erhan'ı ormanın içine doğru sürükledi. Geldiklerinde ölmüş olduklarını söylediler ve ikisinin de üstünde kan vardı. Ardından bende gidip kontrol ettim ölmüştü. Nabzı atmıyordu fakat bedeni sıcaktı. 19 Şubat günü gömmeye karar verdik. Gidip bıraktığımız yerden aldık. Gömmek için götürürken Erhan'ı soyduk. Cesedin böyle daha çabuk çürüyeceğini düşündük. Gömmeye gittiğimizde olanları telefonumdan videoya aldım ve fotoğraf çektim. Gömdükten sonra polise gidip şikayetçi olacaktım. Telefonumu elimden alıp görüntülerin hepsini sildiler"

"ÖMER, TACİZ ETTİ"

Son olarak dinlenen sanık Gökhan Ç.'nin diğer bir sanık olan Ömer Ş. hakkında söyledikleri ise mahkeme salonunda oturanları şoke etti. Gökhan Ç., Ömer Ş.'nin Erhan'a cinsel istismarda bulunduğunu söyleyerek "Belirli bir yere kadar anlatılanlar doğru fakat sonrası yalan. Benim araba almaya gücüm yok. Araba içinde param yok çünkü asgari ücret alıyorum. Ömer'in dediği gibi üçümüz çıktık dolaşmaya başladık. Ömer'in Çıkınlar Mahallesi'nde ki bekar evine gittik. Alkol aldım. Erhan'a da teklif ettim o sadece sigara kullandığını söyleyerek ret etti. Ömer işim var diyerek evin kapısını kilitleyerek evden çıktı. Bir saat sonra tekrar geldi. Ömer geldikten sonra Erhan'a cinsel tacizde bulundu. Bir yerlerine dokunmaya çalıştı. Erhan bağırmaya başladı. Ev sahibi gelmesin diye çıktık evden hemen. Yolda durduk ve Ömer Erhan'a vurmaya başladı. Beni de vurmam konusunda tehdit etti. Bende bir tane yumruk attım. Sonrası anlattıkları gibi. Ömür'ü aradık geldiler fakat ormana doğru ben götürmedim. Bıçaklanma esnasında da ben yoktum. Ömer ile Ömür ağabey gömmeye gittiler orada Ömer bıçaklamış. Olayların dinmesini bekledikten sonra 19 Şubat tarihinde Erhan'ı gömmeyi ben teklif ettim. Ömer, cesedi gömmek için gittiğimizde Erhan'ın cesedine cinsel tacizde bulundu. Bunların dışında benim engelli kişilere bir kastım olsa ilk önce bu ikisini öldürürdüm. Olayı benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar" dedi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Ömür B., Ömer Ş. ve Gökhan Ç’nin ilk duruşmalarında karar çıkmazken dava tanıkların dinlenmesi ve avukatların ek süre talep etmesi sonucunda dava Erhan Gümüş’ün doğum günü ve aynı zamanda ölüm günü olan 2 Şubat’ a ertelendi.

BAŞKAN TEPKİ GÖSTERDİ

Sanıklar savunmaları yaparken kullandıkları ifadeden ve yaptıkları olaydan herkes gibi Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi de rahatsız oldu. Sanık Ömür B., ifadesinde cinsel taciz sorusuna "Hayır böyle bir şey yapmadık dedikten sonra Hakim "Bu kadar alçalmış ve hasta olmazsınız. Bu kadar kafayı yemiş olamazsınız herhalde" dedi.

Diğer sanık Ömer Ş. ifadesinde arabayı kullanan Gökhan Ş.'nin alkollü olduğunu ve az daha kaza yapacaklarını söyledikten sonra ise Hakim "Keşke kaza yapsaydınız" ifadelerini kullandı.

KARDEŞ GÜMÜŞ "ADALET YERİNİ BULACAK

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ardından Erhan Gümüş’ün kardeşi Zekeriya Gümüş açıklamalarda bulunarak “Adalet yerini bulacak inanıyorum. Bunların yanına kalmayacak biliyorum. Allah soracak hesabını inanıyorum. Çok üzüldük ama dimdik ayaktayız. Ne olursa olsun zihinsel engeliydi. Ve ben zihinsel engelli kim olursa olsun şimdiye kadar hiçbirini küçümsemedim ama benim kardeşimi de böyle adi insanlar bu şekilde öldürebiliyor. Böyle olmasa daha iyi olurdu. Ölüm hepimizin gideceği yer ama ben bu şekilde ölümü hak ettiğini düşünmüyorum kardeşimin. En ağır ceza alacaklarına inanıyorum. Adalet yerini bulsun istiyorum. Katil zanlılarını ilk gördüğümde insanlığın bittiğini gördüm. Onlar insan değil başka bir şey” ifadelerini kullandı.

“BEN DE ONLARIN BAŞINI KESSEYDİM”

Mahkeme sonrasında Erhan'ın babası Ramazan Gümüş ise; “Yüce Allaha, kanuna bıraktım ben onları. Öldürsem öldüremem ölsem ölemem bu şekilde yüce Allah’ıma bıraktım. Keşke cenabı Allah izin verseydi de bende onların başını kesseydim. Benim oğlumun kestikleri gibi” ifadelerini kullandı.