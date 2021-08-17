İnsanlar veterinerlere emanet





Haber: Okay Özcan

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektör Alişarlı, kendisini gibi veteriner olan 6 hayvan sağlığı uzmanını Tıp Fakültesi atayarak ilginç bir rekora imza atmış oldu. BAİBÜ’de akla hayale sımayacak olaylar zincirlerine bir yenisi daha eklendi. Ballı maaşlar ve akıl almaz atamalar ile ilgi Bolu kamuoyu açıklama beklerken, Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın Tıp Fakültesine çok sayıda hayvan sağlığı uzmanı ataması şaşkınlık yarattı. Normalde veteriner hekimler hayvan hastalıkları ilgili görev yapması gerekirken, Rektör Alişarlı, bunun tam tersi Tıp Fakültesine 6 veteriner hekimin atamasını gerçekleştirerek, hayvan doktorlarını insan sağlığıyla görevlendirmiş oldu.

TIP FAKÜLTESİNİN VETERİNERLERİ;

Tıbbi farmakoloji Prof .Dr İdris Türel Tıp Fak.Dekan Yardımcısı, Tıbbi FarmakolojiDoç.Dr. Akif Hakan Kurt, Tıp Fakültesi Anatomi

Prof. Drİbrahim Kürtül, FizyolojiProf.Dr.Aydın HimRektör Yardımcısı,

Doç.Dr.Ayhan Çetinkaya, ParazitolojiProf. Dr. Erol Ayaz.

Yaptığımız araştırmada yaklaşık 2 yıl önce Anatomi bölümüne doktor alımı için sınav yapıldığı ve bu bölüm için 17 doktorun müracaat ettiği halde doktor alımı yerine veteriner hekim atandığı öğrenildi.