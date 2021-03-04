Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ural, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Sağlığı Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada önemli bilgiler verdi.

İSKOÇ MUCİDİN DOĞUM GÜNÜ

Ahmet Ural açıklamasında, “Bireyler arasında iletişim, işitme ve konuşma yoluyla gerçekleşmektedir. Konuşmanın gelişebilmesi için sağlıklı bir işitmeye ihtiyaç vardır. Telefonu icat eden İskoç bilim adamı Alexander Graham Bell, işitme engelli olan annesi ve eşi ile tüm işitme engelli bireylerin duyamadığı sesleri duymaları için çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar sırasında telefonu icat ederek birbirinden uzaktaki insanların birbirlerini duymalarını sağlamıştır. İskoç mucidin işitme engelliler için yapmış olduğu çalışmalarından dolayı doğum günü olan 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Sağlığı Günü olarak kutlanmaktadır” dedi.

“İNSANLAR YAŞLANDIKÇA İŞİTME KAYBI ARTMAKTA”

İşitme kaybının dünyada en yaygın engellerden biri olduğunu belirten Ural açıklamasında ayrıca, “Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı rapora göre, en az 32 milyonu çocuk olmak üzere 360 milyondan fazla insan işitme kaybı ile yaşamaktadır. Türkiye’de ise bu sayı yaklaşık 2 buçuk milyondur. İnsanlar yaşlandıkça işitme kaybı artmakta ve 65 yaş üzerinde her 3 kişiden biri duyma güçlüğü yaşamaktadır. Aile herhangi bir zamanda bebeğinde işitme kaybından şüphelenir ise bunu doktoru ile paylaşmalıdır. Bebeğin duyması her yaşta test edilebilir. Bilgisayarlı işitme testleri yeni doğanlarda taramayı mümkün kılmaktadır. Bu durumlarda basit bir tedavi veya küçük bir cerrahiyle işitmesi düzeltilebilir ve kalıcı kayıpların önüne geçilebilir” ifadelerine yer verdi.

Ural, tüm çocukların okula başlamadan önce işitme testi ile değerlendirilmesi gerekli bir durum olduğunu, işyerinde gürültüye bağlı işitme kayıplarının önüne geçmek için, yaşlı ve işitme kaybı olan kişilerde uygun ve doğru işitme cihazı kullanımı teşvik edilerek bu kişilerin toplumsal yaşamdan kopmaması için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.