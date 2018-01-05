banner133

banner101

05 Ocak 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “İnsanlığa, ahlaka ve vicdana aykırıdır!”

    Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Zuhal Toker Işın, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 9 ve 12 yaşındaki kız ile erkek çocuklarının evlenebileceği yönündeki fetvaya sert tepki gösterdi.

    05 Ocak 2018 Cuma 10:27
    Bu haber 137 kez okundu
    “İnsanlığa, ahlaka ve vicdana aykırıdır!”

    Haber: Kasım Şahin

    Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Zuhal Toker Işın, Diyanet’e şu sözlerle tepki gösterdi; “ Fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlayamamış 9 yaşındaki kız çocuklarının evlendirilebileceği ve gebe kalabileceği, 12 yaşındaki erkek çocuğunun evlendirilebileceği ve baba olabileceği fetvasını veren Diyaneti uyarıyoruz: Verdiğiniz fetva Anayasamıza, Medeni Kanun’un evlenme ehliyeti ile ilgili emredici hükümlerine ve çocuk haklarını korumaya yönelik düzenlenmiş olan uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Ama her şeyden önce insanlığa, ahlaka ve vicdana aykırıdır!

    Resmi sitenizden yapmış olduğunuz açıklamayı şu an yalanlamış olsanız dahi, nasıl bir algı yönetimi yaptığınızın farkındayız, elimizi yakanızdan çekmeyeceğiz!  Defalarca dile getirdiğimiz gibi çocuklarımızın geleceğine, çocuklarımızın yarınlarına ve çocuklarımıza uzanacak karanlık ellere karşı biz kadınlar set olacağız. Bu siyaset üstü bir konudur. "Amasız, fakatsız” bütün kadınlar, bütün anneler, tek ses, tek yürek olarak o karanlık ellere karşı duracağız! Buradan iktidara da sesleniyoruz:

    Ülkenin hala kanayan yarası çocuk istismarı olayında “bir kereden bir şey olmaz” diyen bakanınızı, soru önergesine karşı alkış tutup akladığınız bakan ve kurumları unutmadık.  Müftülüklere resmi nikah yetkisi verilmesi yasasına tepki gösterirken “bu tasarı büyük bir gaflettir” demiştik. Bu gün bu gafleti bir kez daha yaşadık. Çocuk istismarlarının ve tecavüzlerin büyük çoğunluğunun dini nikah kisvesi altında yapılmakta olduğunun gerçeği, Diyanetin çocuk yaşta evliliği teşvik eden fetvası ile bir kez daha yüzümüze çarptı.  Biz kadınlar olarak, çocuklarımızın korunması, geleceğimizin korunması, çocuk haklarının savunulması için, mevcut iktidarı yeniden bir kez daha göreve çağırıyoruz. Atatürk devrimlerinin uygulayıcısı kadınlar olarak, toplum ahlakını yok eden, çocuk istismarını açıkça teşvik eden bu ve benzer fetvalara, açıklamalara, söylemlere asla izin vermeyeceğimizi, mücadelemize çok daha kararlı, çok daha dirençli devam edeceğimizi duyuruyoruz.  Türkiye Cumhuriyeti Laik, Sosyal bir Hukuk Devleti’dir. Karanlık zihniyetlere teslim olmayacağız, ülkemize karanlık zihniyetlerin hükmetmesine izin vermeyeceğiz. Yaşasın Tam Bağımsız, Laik, Sosyal Hukuk Devleti! Yaşasın Örgütlü Kadın Mücadelemiz!”

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, Kadın, Kolları

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Hayallerini Kastamonulular Gerçekleştiriyormuş…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FİKİR AYRILIKLARI
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu EN ÇOK SİZ ÇALIŞMALISINIZ!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İhale out Proje in
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TÜRK YURDU
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Şenol Mühürcüoğlu Özer Resim Sergisi
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Yıllık Bilanço
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SİYASİ MEVTALAR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit 2018 de…
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - UPS BASKETBOL
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 2018 Yılına girerken
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİH / KÜLTÜR / DOĞA DERGİSİ
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Köşemizden
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Vali Yardımcısı M. Kemal Beyin Manifestosu
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım ÖĞRETMENİN BAŞINI KESENLER BİR GRUP İRTİCACI DEĞİL, ŞEYHİN ÖRGÜTÜYDÜ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (V)
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner109