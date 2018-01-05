Haber: Kasım Şahin

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Zuhal Toker Işın, Diyanet’e şu sözlerle tepki gösterdi; “ Fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlayamamış 9 yaşındaki kız çocuklarının evlendirilebileceği ve gebe kalabileceği, 12 yaşındaki erkek çocuğunun evlendirilebileceği ve baba olabileceği fetvasını veren Diyaneti uyarıyoruz: Verdiğiniz fetva Anayasamıza, Medeni Kanun’un evlenme ehliyeti ile ilgili emredici hükümlerine ve çocuk haklarını korumaya yönelik düzenlenmiş olan uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Ama her şeyden önce insanlığa, ahlaka ve vicdana aykırıdır!

Resmi sitenizden yapmış olduğunuz açıklamayı şu an yalanlamış olsanız dahi, nasıl bir algı yönetimi yaptığınızın farkındayız, elimizi yakanızdan çekmeyeceğiz! Defalarca dile getirdiğimiz gibi çocuklarımızın geleceğine, çocuklarımızın yarınlarına ve çocuklarımıza uzanacak karanlık ellere karşı biz kadınlar set olacağız. Bu siyaset üstü bir konudur. "Amasız, fakatsız” bütün kadınlar, bütün anneler, tek ses, tek yürek olarak o karanlık ellere karşı duracağız! Buradan iktidara da sesleniyoruz:

Ülkenin hala kanayan yarası çocuk istismarı olayında “bir kereden bir şey olmaz” diyen bakanınızı, soru önergesine karşı alkış tutup akladığınız bakan ve kurumları unutmadık. Müftülüklere resmi nikah yetkisi verilmesi yasasına tepki gösterirken “bu tasarı büyük bir gaflettir” demiştik. Bu gün bu gafleti bir kez daha yaşadık. Çocuk istismarlarının ve tecavüzlerin büyük çoğunluğunun dini nikah kisvesi altında yapılmakta olduğunun gerçeği, Diyanetin çocuk yaşta evliliği teşvik eden fetvası ile bir kez daha yüzümüze çarptı. Biz kadınlar olarak, çocuklarımızın korunması, geleceğimizin korunması, çocuk haklarının savunulması için, mevcut iktidarı yeniden bir kez daha göreve çağırıyoruz. Atatürk devrimlerinin uygulayıcısı kadınlar olarak, toplum ahlakını yok eden, çocuk istismarını açıkça teşvik eden bu ve benzer fetvalara, açıklamalara, söylemlere asla izin vermeyeceğimizi, mücadelemize çok daha kararlı, çok daha dirençli devam edeceğimizi duyuruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Laik, Sosyal bir Hukuk Devleti’dir. Karanlık zihniyetlere teslim olmayacağız, ülkemize karanlık zihniyetlerin hükmetmesine izin vermeyeceğiz. Yaşasın Tam Bağımsız, Laik, Sosyal Hukuk Devleti! Yaşasın Örgütlü Kadın Mücadelemiz!”