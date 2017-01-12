Haber: Ceylan BEYKOZ





Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın Twitter üzerinden gençlere kan bağışlayın çağrısı üzerine harekete geçen gönüllü gençler, birbirlerini düelloya çağırarak kan bağışı yapılması için meydan okuyor. Kısa süre içerisinde Twitter’da trend topic olan çağrı ile 18 yaşını tamamlamış tüm gençler #MeydanOkuyorum hashtagi ile kan bağışına davet edildi.





Türk Kızılayı Bolu Şube Başkanı Dr. Abdullah Danışman “Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık, kış aylarında kan bağışlarının azaldığını belirterek, stokların kırmızı alarm verdiğini ifade etmesi üzerine Sosyal medya hesaplarından duyarlı olan vatandaşlarımız bu çağrıya yanıt verdi ve kan merkezimize bağış için başvurdu.Yaptığımız çağrılara gençlerimizde duyarsız kalmadı. Onların enerjisine çok güveniyoruz. Kan bağışı gibi önemli bir konuda birbirlerine meydan okuyarak, kampanya başlatmaları düşen kan bağışlarını önemli ölçüde artıracaktır” dedi.



