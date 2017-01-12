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12 Ocak 2017 Perşembe
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    • İnsanlığa can ver! Sloganı ile Meydan Okuyorlar

    Kızılay gençliği havaların soğumasına bağlı kan bağışlarının azalması üzerine harekete geçerek, kan bağışı için birbirlerine meydan okuyor. Düello çağrısı ile başlayan kampanya, sosyal medya üzerinden hızla yayılıyor.

    12 Ocak 2017 Perşembe 15:44
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    İnsanlığa can ver! Sloganı ile Meydan Okuyorlar
    Haber: Ceylan BEYKOZ

    Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın Twitter üzerinden gençlere kan bağışlayın çağrısı üzerine harekete geçen gönüllü gençler, birbirlerini düelloya çağırarak kan bağışı yapılması için meydan okuyor. Kısa süre içerisinde Twitter’da trend topic olan çağrı ile 18 yaşını tamamlamış tüm gençler #MeydanOkuyorum hashtagi ile kan bağışına davet edildi.

    Türk Kızılayı Bolu Şube Başkanı Dr. Abdullah Danışman “Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık, kış aylarında kan bağışlarının azaldığını belirterek, stokların kırmızı alarm verdiğini ifade etmesi üzerine Sosyal medya hesaplarından duyarlı olan vatandaşlarımız bu çağrıya yanıt verdi ve kan merkezimize bağış için başvurdu.Yaptığımız çağrılara gençlerimizde duyarsız kalmadı. Onların enerjisine çok güveniyoruz. Kan bağışı gibi önemli bir konuda birbirlerine meydan okuyarak, kampanya başlatmaları düşen kan bağışlarını önemli ölçüde artıracaktır” dedi.

    Gençler birbirlerine nasıl meydan okuyor?
    1- En yakın kan merkezine gidilir ve kan bağışı gerçekleştirilir.
    2- Kan bağışlama esnasında video kaydedilir. Videoda 3 kişiye aşağıdaki replik okunarak meydan okunur. Replik:"Kızılay Kan Bağış Kampanyasına katılarak ben de bugün kan verdim ve 3 kişiye umut oldum. Buradan @Ahmet, @Ayşe ve @Mehmet'i kan vermesi için davet ediyor, meydan okuyorum. Yılda en az iki kere düzenli kan ver, insanlığa can ver!"
    3- Videoda meydan okunan 3 kişi de etiketlenerek kişisel sosyal medya aracında #meydanokuyorum hashtagi ile paylaşılır.
    4- Bağışta bulunamayacak durumda olan kişiler #duello yazarak 2868'e mesaj göndererek bağışta bulunur.
    5- Mesaj gönderildikten sonra ekran görüntüsü alınarak yine kişisel sosyal medya aracında bu görüntü #meydanokuyorum hashtagi ile paylaşılır.

    Anahtar Kelimeler: Kızılay, Gençliği, Havaların, Soğumasına, Bağlı

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