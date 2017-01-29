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29 Ocak 2017 Pazar
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    • İnsanlığın öldüğü an

    Bolu’da skandal denilecek nitelikte bir dolandırıcılık olayı yaşandı. 37 yaşındaki engeli bir kadına Almanya’dan hibe olarak gönderilen tekerlikli sandalye 4 bin TL’ye satıldı. Firma yetkilileri 4 Bin TL’ye karşılık Bin 200 TL’lik fatura gönderdi. Hibe olmasına rağmen satışı yapılan sandalye arızalı çıktı.

    29 Ocak 2017 Pazar 14:40
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    İnsanlığın öldüğü an
    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite de çalışan 37 yaşındaki Hülya Özdemir iddiaya göre dolandırıcılık kurbanı oldu. Türkiye’de 300 hastadan biri olan friedreich ataksisi  “Denge ve koordinasyon bozukluğu” hastası olan Özdemir, önce kısaca hastalığından bahsederek; “Bu hastalık Bolu’da bir tek bende var. Çok ender rastlanan bir hastalık. 18 yaşında belirtileri başladı. 20 yaşımda ise sendelemeye başladım ve yürüyemez oldum. Ayrıca bu hastalıktan dolayı konuşma yeteneğim de gitti” dedi.

    DOLANDIRILDIM

    Genç yaşta yakalandığı hastalık yüzünden engelli bir birey olduğunu dile getiren devlet memuru Hülya Özdemir, başından geçenleri de şöyle anlattı; “Yürüyemediğim için tam donanımlı bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacım vardı. Merkezi İstanbul’da bulunan Artı Yaşam Firması yetkilisi Nurgül Karafa ile irtibata geçtim. Talepte bulundum. 4 Bin TL. karşılığında elektrikli tekerlekli sandalye konusunda anlaştık. Umutla sandalyeyi beklemeye başladım. Gelen sandalyeyi görünce şok oldum. Bana gelen sandalye Almanya’dan hibe yoluyla gönderilen bir sandalye olduğunu ve arızalı olduğunu tespit ettim. Ayrıca, firma bana 4 bin TL karşılığında Bin 200 TL’lik bir fatura gönderdiler. Resmen dolandırıldım. Firmaya 2 defa noter kanalıyla ihtarname çekmeme rağmen hiçbir sonuç alamadım. Tekerlikli sandalyenin tamir imkanı bile yok. Paramı geri istiyorum cevap bile vermiyorlar. Benim gibi bir engelli üzerinden haksız kazanç sağlıyorlar. 4 Bin TL’yi firma görevlisi Mehmet Uçkan adına 24.03.2016 tarihinde gönderdim” diye açıklamada bulundu.

    KİMSE İLGİLENMİYOR

    Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz’ın da konudan haberdar olduğunu dile getiren engelli vatandaş Özdemir; “Benim çektiklerimi kimse bilemez. Kim bilir daha ne kadar çok engelli vatandaş üzerinden haksız kazanç sağlanıyor. Genel Başkan Boyraz’ın da konudan bilgisi var. Defalarca görüşmemize rağmen ne param geri veriliyor nede de talep ettiğim elektrikli tekerlekli sandalye veriliyor. Hibe olan bir normal sandalyeyi bana 4 Bin TL karşılığında sattılar. Birde Bin 200 TL’lik fatura gönderdiler. Nasıl olurda bedava olması gereken bir sandalyeyi fahiş bedel karşılığı satarlar.  Şayet en kısa zamanda paramı geri alamazsam dolandırıldığımdan dolayı hukuksal süreç başlatacağım” diye konuştu.                    

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Skandal, Denilecek, Nitelikte, Dolandırıcılık

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