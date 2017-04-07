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07 Nisan 2017 Cuma
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    • İNSANLIĞIN UMUDU OL!

    Türk Kızılay’ı Bolu Şube Başkanı Dr. Abdullah Danışman, 148 yıldır dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahibi insanlara merhamet elini uzatan Türk Kızılayı, yine bir yardım destanına imza atmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

    07 Nisan 2017 Cuma 11:21
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    İNSANLIĞIN UMUDU OL!

    Haber: Ceylan BEYKOZ

    Danışman, açıklamasını şöyle sürdürdü; Uzun yıllar süren çatışmaların, siyasi istikrarsızlığın ve ekonomik bunalımların yanı sıra kuraklıktan kaynaklı açlığın pençesine düşen Güney Sudan, Yemen ve Doğu Afrika ülkelerinde her geçen gün insani kriz daha da derinleşiyor.

    Milyonlarca kişinin günlük ihtiyacı olan gıdaya ulaşmakta zorluk yaşadığı bölgede, acil gıdaya ihtiyaç duyuluyor. Özellikle çocuklar ve kadınlar yeterli beslenemiyor. Gıda yetersizliğinden dolayı çocuk ölümlerinin arttığı ülkelerde, yetersiz beslenmenin çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine olumsuz etkisi her geçen gün artıyor.

    Sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği Güney Sudan, Yemen ve Doğu Afrika’da insanlar umutsuz bekleyişlerini sürdürüyor, dünyanın kendilerine uzatacağı yardım elini bekliyor. Bu çağrıya karşılıksız kalmayan uluslararası yardım kuruluşlarından biri olan Türk Kızılayı, “Güney Sudan, Yemen, Doğu Afrika’nın Umudu Ol” sloganıyla bir yardım kampanyası başlattı.

    Her dönemde mazlum ve mağdurların yanında olan Türk Kızılayı’nın bu çalışmalarının hedefine ulaşabilmesi için, sizin vereceğiniz destek büyük önem taşıyor. Bir kanaat önderi ve sorumlu bir gazeteci olarak kampanyamızı yazılı, görsel ve sosyal medyadaki takipçilerinize duyurmanız ve onları bağışlarını vermeye davet etmeniz, daha çok ihtiyaç sahibine yardım eli uzatabilmemizin yolunu açacak.

    Bir yerine çok olmanın güzelliğini her zamankinden daha fazla hatırladığımız bu dönemde, Türk Kızılayı’nı bir kez daha sahipleneceğinize inanıyor, gerek kampanyamıza katılımınız gerekse de kampanyamızın daha geniş kitlelere ulaşması noktasında tanıtım desteğiniz için şükranlarımı sunuyorum.

     

    Anahtar Kelimeler: Türk, Kızılay’ı, Bolu, Şube, Başkanı

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