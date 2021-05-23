İnsanlığın Yarısının Taşıdığı Ülserlere Yol Açan Helicobacter Pylori Enfeksiyonları





Hastalık bu kadar yaygın olmasına rağmen yalnızca %20 oranındaki vakalarda belirti ve bulgu gösterir. Dünya nüfusunun yarısında yer almakta olan bu hastalık ile alakalı Helicobacter pylori hastalığının belirtilerisorununun cevabı en çok merak edilenlenler arasında yer alıyor.

Helicobacter Pylori Belirtileri Nelerdir ?

Helicobacter pylori hastalığının belirtileri nadiren gözlemlenir. Dünya nüfusunun neredeyse yarısının taşıdığı bu enfeksiyon hastalığı sadece 100 hastadan 20’sindebelirti gösterir.

Helicobacter pylori hastalığı ülserlere ve mide dokusunda enfeksiyona neden olduğu için belirtiler yalnızca bu durumda ortaya çıkar. Hastalık belirtileri peptik ülser ve gastrit ile benzerlik göstermekle beraber şu şekildedir;

Mide ve duedonumda ülserler

Karın bölgesinde ağrı ve kramplar

İştah kaybı. İştah kaybı olan kişiler az miktarda beslenseler dahi doyma hissi oluşur.

Gece geç saatlerde acıkma hissiyle seyreden ağrılar nedeniyle uyanma

Bulantı ve kusmalar

Yorgunluk

Koyulaşmış renkte gaita

Geğirme ihtiyacı

Enfeksiyon nedeniyle yükselen ateş

Şişkinlik gibi belirtilerdir.

Helicobacter Pylori Neden Görülür, Nasıl Bulaşır ?

Helicobacter Pylori hastalığı çocukluk yaşlarından itibaren insan vücudunda yerini alır. Genellikle helicobacter pylori etkeni nedeniyle görülen bu hastalık nadiren de olsa başka bakteri ajanları nedeniyle de görülebilmektedir.

Helicobacter pylori hastalığının ajanı midede mukus içerisinde yaşamaya adapte olmuş ve asitten etkilenmeyen, zaman zaman pH seviyesini değiştiren bir bakteridir. Sindirim kanalına yerleşen bu bakterinin bulaşma yolu da sindirim atıklarıyla gerçekleşmektedir.

Gelişmiş ülkelerdeki, özellikle küçük yaştaki çocuklar, vakaların görülmesindeki en büyük etken antibiyotiğe ulaşım kolaylığıdır. Vücuda giren aşırı miktardaki antibiyotik hastalığın öldürülmeden yerleşmesinde büyük paya sahiptir.

Yukarıdakilere ek olarak helicobacter pylori hastalığı şu şekilde bulaşabilir;

Ağızdan ağıza temas ve madde geçişi

Enfekte olmuş kişilerin gaitasına temas ile

Kirlenmiş ve kontamine olan bir bölgedeki besinleri vücuda alarak

Enfekte hastanın kusmuğu ile direkt temas ile

Sağlıksız yaşam koşullarında yaşamak helicobacteri pylori hastalığının bulaşması için yeterlidir.

Helicobacter Pylori Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir ?

En temel tedavi hastalığın neden olduğu peptik ülser ve gastrit problemlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik planlamalardır. Bu tedavide elde edilecek başarı helicobacter pylori ajanlarının tedavide kullanılan ilaçlara direnç kazanmamasına ve planlanan tedavi rejimine uyulmasına bağlıdır.

Hastalıkta tedavi metronidazol veya klaritromisin gibi ilaçların kullanılması ile yapılır. Tedavi genellikle 7-14 gün içerisinde sonuç gösterir. Bu da helicobacter pylori ne kadar sürede iyileşir sorusunun cevabı niteliğindedir. 14 gün sonrası tedavide 2. kuşak tedavi olarak tetrasiklin gibi etken maddeler kullanılır. İlaç tedavisine ek olarak yapılan mide asiti inhibitörleri gibi ilaçlar ile uzmandoktor tarafından tedavi desteklenir.

Helicobacter Pylori’den Nasıl Korunulur ?

Helicobacter Pylori taşıyıcılığı, gelişmiş ülkelerde peptik ülser ve gastrit ile, gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerde ise özellikle ileriki yaşlarda sindirim sistemi kanserlerinin en sık sebebi olan gastrik adenokarsinoma ile ilişkili önemli bir halk sağlığı problemidir. Bu nedenle ciddi bir yayılım gösteren bu hastalıktan korunmak oldukça önemlidir.

Hastalık sindirim sistemine yerleştiği için bulaşma yolları da bu sistemin atıkları ile olmaktadır. Halk sağlığının yeterince korunmadığı yerlerde bu atıklar kısa süre içerisinde yayılım gösterebilir. Bu bölgelerden uzak durmak veya izole kurallarını yerine getirerek hijyen göstermek helicobacter pyloriden korunma da büyük bir önem arz eder.

Vücudun bağışıklık sistemi bu hastalığın belirtilerini göstermede önemli bir etken olduğu için probiyotik, sarımsak, propolis ve fermente diğer gıdalar hastalığın erken dönem belirtilerini göstermeden korunmada önemli bir yere sahiptir.

Helicobacter Pylori Zayıflatır Mı ?

Helicobacter pylori mideyi tutan bir hastalık olduğu için kişide iştahsızlık veya acıkmama gibi belirtiler gösterebilir. Hastalık nedeniyle iştahı kaybolan kişiler günlük alması gereken miktardan daha az kaloriyi vücuduna sokmaları ve kalori açığı oluşması nedeniyle kilo kayıpları yaşayabilirler. Oluşan bu kilo kayıplarını önlemek için beslenmesini yapamayan hastalara ek gıda takviyesi verilebilir.

Helicobacter Pylori İçin Hangi Doktora Gidilmeli ?

Helicobacter pylori sindirim sistemi belirtileriyle görüldüğü için ilk etapta bir dahiliye hastaneleri veya gastroenteroloji uzmanı tarafından görünmeniz gerekir. Yapılan dışkı incelemesi ve takipler sonucunda teşhis konulan hastaların enfeksiyon hastalıkları bölümüne yönlendirilmesi gerekir.