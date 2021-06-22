İnsanlık dışı manzara

Haber: Okay Özcan

Pandemi ve yasaklar nedeniyle Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olmasından dolayı evlerine kapanan vatandaşlar, çareyi Cumartesi günleri piknik alanlarında vakit geçirmeyi tercih ediyorlar. Ne var ki bazı kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler güzelim doğa manzaralı Gölköy’ü çöplük yuvasına da dönüştürmeyi ihmal etmiyorlar.

Çevre düşmanı bu kişiler yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerin arta kalan kısımlarını çöp kutlarına atmak yerine oldukları yerde bırakarak, resmen çevre kirliliği katliamı yapmaktan geri kalmıyorlar. Doğa atık çöplerle zarar veren, vurdum duymaz insanların bu yaptığını, hayvanlar bile yapmıyor. Bir kedi ve köpek bile ihtiyacını giderdikten sonra toprakla üstünü örterken, insanlar ise yiyip içtikleri yerleri kirletmek için elinden geleni yapmaktan geri kalmıyorlar. Ne diyelim yazıklar olsun.