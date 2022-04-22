İnsanlık görevi dedi! İşin peşine düştü

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da Melih Şeker isimli emekli mühendis, çevrede gördüğü bir sorunu benimseyerek dile getirdi.Melih Şeker, sürekli Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gidip geldiği esnada fark ettiğini belirtti. D-100 karayolu, Ankara İstikameti yolu üzerinde, üst geçidin hemen altında otobüs durağı olmadığını ifade eden Şeker, “Hastaneden gelen birisi otogara gitmek istese 15 numaralı hattan indiği andan itibaren neredeyse 1 kilometre yol yürüyecek” diye konuştu. Durak konusunu insanlık görevi olarak benimseyen Şeker, Bolu Belediyesine müracaat etti. Belediye tarafından yapılan açıklamada, durak planının zaten Emekli Mühendis Melih Şeker’in tarif ettiği gibi olduğu belirtildi ancak Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü tarafından bu durum uygun görülmedi.

“BU ÜST GEÇİDİN ALTINDA OLMASIN Kİ BU DURAK DİYE”

Melih Şeker yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Şimdi efendim ben genellikle hasta olduğumda üniversiteye gidiyorum. Aslen ben Bolulu değilim, Sivaslıyım. Burada ikamet ediyorum. Üniversiteden bu tarafa gelişte üç numara veya hani on beş numara oluyor biliyorsunuz. Buradan gelirken otogara gitmek istediğimde veya vatandaşlar orada hastalar var. Mesela üniversiteden çıkmış. Yan ilçelerden başka yerlerden gelmiş. Tedavi olmuş, ameliyat olmuş. Ondan sonra otogara gidip memleketine gitmek isteyen insanlar var. Ne yapıyor? Otobüse bindiğinde ta üç yüz dört yüz metre üst geçitten uzakta bir durağa inmek zorunda kalıyor. Oradan yürümek, o bir de üst geçidi çıkacak. Hasta düşünün yaşlı bir insan. E bu zor oluyor. Bu durağın niye ben düşündüm bu üst geçidin altında olmasın ki bu durak diye”

“BU İNSANLIK GÖREVİ”

“Belediye yetkililerine başvurdum. Dediler ki biz “o durağı oraya kurduk ama Karayolları bu yola tali yola durak kuramazsınız diyerekten söktüler” dediler. “Bize engel oldular” dediler. Karayolunun çünkü yetkisinde orası dedi. Karayollarına müracaat ettim. Dördüncü bölgeymiş galiba burası. Olumsuz cevap aldım. Bu sefer kara yolları Genel Müdürlüğüne müracaat ettim. Hatta bir de Bakanlığa Ulaştırma Bakanlığına müracaat ettim. Çünkü halkın ihtiyacı var bu. Bu insanlık görevi. Yani bu kadar insan var. Üniversiteden bir yığın öğrenciler kendi memleketlerine gitmek için otobüs garına gelecekler. Bu kadar yolu niçin yürüsünler?”

“KARAYOLLARINDAKİLER HERKESİN KENDİ GİBİ SAĞLIKLI KABUL EDİYORLAR”

“Yani hastalar var. Bunun için yani. Bir insanlık görevi olarak. Oraya bir göz yapılabilir. Yola da mani olmayacak şekilde. Durağa da o gözün içerisine konulabilir. Halka insanlığa faydalı olması lazım. Bolululara hizmet için yapılması lazım. Yani bunlar herhalde bu karayollarındakiler herkesin kendi gibi sağlıklı kabul ediyorlar. Öyle düşünüyorlar galiba. Üniversiteden genellikle geliyorlar buraya. Ya oradan öğrenci gelecek ya da hasta gelecek buraya. Başka türlü bir yolu yok yani. Düşündüğüm bu”