İnsanlık ölmedi

Haber: C. Kutay Aykan

Dün hava sıcaklığının 30 dereceyi geçmesi nedeniyle hamile olduğu iddia edilen bir sokak köpeği bisiklet yolu üzerinde baygınlık geçirdi ve yere yığıldı. Yol ortasında yatan hamile köpeğe ilk müdahaleyi devreye gezen asayiş ekipleri müdahale ederken, bu ekiplere bekçilerde katıldı.

Cadde üzerinde esnaflık yapan duyarlı bir işyerinin sahibi getirdiği suyu köpeğin başından dökerek onun serinlemesini ve ayaklanmasını sağladı. Bu durumu gören vatandaşlarda hayvan sever esnafa teşekkür ederken, kendine gelen sokak köpeği serinlemeyle birlikte yerinden kalkarak, caddeden uzaklaştı. Polisler, bekçiler, esnaflar ve vatandaşlarda duygusal anlar yaşadılar.