HABER: Aysun BEYKOZ

Gökay Karakaş, Mengen ile Pazarköy Beldesi arasındaki yolda aracıyla giderken yolun ortasında hareketsiz duran tilkiyi görünce durdu. Gökay Karakaş, hayvansever arkadaşı İsmail Durmaz’ı arayarak yardım istedi. İki arkadaş, halsiz ve bitkin görünen tilkiyi ısırma ihtimaline karşı ağzını bağlayarak alıp Mengen Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada hayvana ağrı kesici iğne yapıldı. Bir süre sonra yürümeye başlayan tilki, Durmaz ve Karakaş tarafından aynı yerde doğaya bırakıldı.

Hayvansever İsmail Durmaz, gece veteriner bulamadıkları için hastaneye gittiklerini, sağlık görevlilerinin tilkiyi görünce şaşırdıklarını söyledi. Durmaz, “Personel şaşkınlıkla bizi karşıladı. Tek ihtiyacımız olan ağrı kesiciydi. Yabani hayvan olması nedeniyle enjeksiyonu yapma görevini ben üstlendim. Bir süre sonra tilkiyi aldığımız yere götürdük. İğne etkisini gösterince tilki yürümeye başladı ve uzaklaştı” dedi.

