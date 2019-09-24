İnsanlık ölmemiş

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

85 yaşında olmasına rağmen Hamidiye köyünde tek başına hayatını sürdürmeye çalışan Hamide Ar isimli nine, bahçesinden topladığı 2 kilo taze fasulyeyi satmak için Bolu pazarına geldi. Fasulyesini 20 TL’ye satan nine, köyüne gitmek isterken şehir merkezinde yolunu kaybetti. Bir eliyle bastonunu tutan bir eliyle de kambura destek vererek yürüyen nineyi gören duyarlı vatandaşlar, hemen ninenin yanına gelerek, durumunu öğrenmek istedi.

Duyarlı vatandaşlar kendi elleriyle yaşlı teyzeye çay ve su içirtip, poğaça yedirdiler. Yaşlı kadın ekmek parası kazanmak için sabahın erken saatlerinde kalkarak yaklaşık 6 kilometre yürüdükten sonra Bolu pazarına geldiğini, 2 çocuğundan biri olan kızının ameliyat olduğunu, diğer çocuğu olan oğlunun rahatsız olduğunu ve 7 torununda küçük olduğundan fazla bir destek görmediğini söyledi. Duyarlı vatandaşların desteğiyle, Hamide Ar nine zabıta aracına bindirilerek, köyüne götürüldü. Bu durumu gören duyarlı vatandaşlarının birçoğu gözyaşlarını tutumadı.