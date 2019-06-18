“İnsanlık zulmeden zalimleri unutmayacaktır”

Haber: Aysun Beykoz

Mısır’da 2013 yılında yapılan askeri darbeyle görevden indirilen seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin şehadetine ilimiz Bolu’dan tepkiler dinmiyor. Bolu İl Müftülüğü tarafından öğle namazı sonrası kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından AK Parti Bolu İl İnsan Hakları Başkanı Selma Ünal da bir basın açıklaması yaparak başta Amerika olmak üzere Batı ülkelerini yapılan zulme sessiz kalmakla suçladı. AK Parti İl Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Kadın Kolları Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı ve çok sayıda parti yönetici ve partililer katıldı.

AK Parti Bolu İl İnsan Hakları Başkanı Selma Ünal, Mursi’nin şehadeti dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mürsî, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk’a yürümüştür. İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mürsî, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir.”

“ONURLU MÜCADELESİNİN VE ŞEHADETİNİN ŞAHİDİYİZ”

“2357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mürsî, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür” diyen Ünal açıklamasında ayrıca,”Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!’ (İbrahim, 42) diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mürsî’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır” dedi.