Klinikte gazetecilere açıklama yapan Ünal, çok fazla yaralama olayı duyduklarını belirterek, "Yaralanan bir sürü kedi, köpek, yavru kedilerin haddi hesabı yok. Bunlar sadece tespit edilebilenler" dedi.

Ünal, sadece silahla yaralama değil, sopayla vurma ve tekmeleme gibi olaylarla da karşılaştıklarına dikkati çekerek, bunu yapan insanların tespit edilmesi gerektiğini bildirdi. Bazı mahallelerde tespit edilen ve raporlanan vakaların olduğunu söyleyen Ünal, "Diğer mahallelerde silahla yaralama tespit edilemedi ya da bize gelmedi ama yaralama olayları oluyor. Bununla ilgili gerekli yasal başvurular yapıldı, araştırmalar yapılıyor. İnsanların görünce şikayetçi olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yaralı kedinin ameliyatını gerçekleştiren Veteriner Hekim Burhan Karabaş da kedinin yaralı olarak getirildikten sonra ameliyata alındığını, ayağından bir havalı tüfek saçması çıkartıldığını ve bir saçmanın da kedinin vücudunda kaldığını anlatarak, sağlık durumu iyi olan kedinin aksayarak yürüyebileceğini ifade etti.